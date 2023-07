Tennis, una dea si aggira a Curacao: parata di look da perdere il fiato

Tennis, sta “sparando” un colpo dopo l’altro senza avere pietà dei suoi follower: l’ultima foto è veramente irresistibile.

Alcune sono più famose di altre perché hanno raggiunto, nel corso delle rispettive carriere, traguardi degni di nota. Altre sono più popolari per l’attività social che non per i risultati ottenuti in campo. Ma, indipendentemente dai motivi della loro fama, è evidente che i circuiti femminili di tennis siano popolati da creature dalla bellezza sconvolgente.

Nel tennis, forse più che in ogni altro sport, ci sono talmente tante atlete stupende che sarebbe faticoso ed impegnativo nominarle tutte. Vi basti sapere che molte di loro hanno appunto pensato che convenisse coniugare l’attività in campo a quella social, così da sfruttare a pieno il proprio fascino. Ed è per questo motivo che alcune delle tenniste in questione sono così famose, benché a livello di rendimento non abbiano conseguito chissà quali risultati. Questo è proprio il caso di Sem Wensveen, una delle giocatrici in assoluto più affascinanti del tour. Viene dai Paesi Bassi e vi basterà dare un’occhiata a qualcuna delle sue fotografie, per capire come mai sia così popolare sui social network.

Sem ha, prima ancora che un corpo che non ha bisogno di presentazioni, un viso da dea. I suoi occhi azzurri sono ipnotici e non c’è nulla, nella sua immagine, che stoni con gli altri dettagli. Per dirlo in una parola sola, è semplicemente perfetta. Bellissima da qualunque prospettiva la si guardi.

Tennis, Sem “spara” un colpo dopo l’altro: quelle foto fatali

Ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni e si è dedicata anima e corpo a questo sport. Si è aggiudicata qualche trofeo, ma per un motivo o per un altro, benché in passato si dicesse di lei che fosse destinata a grandi cose, non è mai riuscita a sfondare per davvero.

Non sul campo, quanto meno, perché in realtà su Instagram ci è riuscita eccome. La Wensveen è anche una modella e le sue foto sono assolutamente deliziose. Soprattutto quando si lascia immortalare in bikini o con indosso dei completi seducenti come quelli che, proprio in questi giorni, sta sfoggiando a Curacao.

La splendida Sem sta “sparando” un colpo dopo l’altro e l’ultimo potrebbe essere stato “fatale” per i suoi follower. In questo scatto indossa una minigonna, abbinata ad un top minuscolo e a dei sandali molto alti, ed è ancor più sexy del solito. Uno spettacolo inaspettato che ha lasciato senza fiato il popolo dei social.