Ajla Tomljanovic ubriaca i fan: con questo spot c’è da perdere la testa

Ajla Tomljanovic, lo scatto apparso sui social ha mandato in tilt i follower della tennista: una scollatura da capogiro.

Non ci sarebbe molto da brindare, ora come ora. Era impaziente di replicare lo straordinario successo dello scorso anno, ma il destino non gliene ha dato la possibilità. Nel 2022 era riuscita a centrare i quarti di finale a Wimbledon, lo Slam che sogna di vincere sin da quando, ancora bambina, aveva annunciato ai suoi genitori di voler giocare a tennis per sempre.

In una dimensione parallela, chi lo sa, quest’anno avrebbe addirittura potuto vincerlo. Peccato solo che la cattiva sorte le abbia giocato un brutto tiro e l’abbia costretta, come certamente sapranno i bene informati, a mettere in stand-by la sua carriera. Ajla Tomljanovic non gioca dalla scorsa stagione per via di un infortunio. Un infortunio serio, non certo una bazzecola, che l’ha addirittura costretta a subire un intervento chirurgico. Morale della favola: non è mai scesa in campo in questo 2023, che non ricorderà certo come l’anno più fortunato della sua vita. Un vero peccato, soprattutto se guardiamo ai risultati che aveva messo in tasca nella precedente stagione.

Oltre ad essersi distinta a Wimbledon, dove aveva dato il meglio di sé, era stata anche tra le stelle più luminose dello Us Open. Aveva centrato i quarti, proprio come all’All England Club, salvo poi essere fermata da Ons Jabeur. Ma aveva battuto, prima di allora, nientepopodimeno che la leggendaria Serena Williams, passando così alla storia come l’ultima giocatrice ad averla sconfitta. Chi avrebbe mai potuto immaginare, quindi, che ad una stagione così carica di soddisfazioni potesse seguirne una tanto, per forza di cose, “piatta”?

Ajla Tomljanovic, lo spot che ha fatto girare la testa a tutti

Fortunatamente, Ajla Tomljanovic non se n’è stata con le mani in mano. In attesa di tornare in campo, si è potuta dedicare ad un’attività in cui eccelle tanto quanto nel tennis: le campagne pubblicitarie e gli shooting.

Ha posato per servizi di grande pregio, come quello apparso su Vogue Australia, ed è diventata testimonial di svariate aziende. Inclusa una, piuttosto famosa, che produce champagne in Francia. Hanno voluto proprio lei, bellissima e spigliata, come volto del loro nuovo spot. E ci avevano visto giusto, perché le foto di quella campagna sono assolutamente straordinarie.

La tennista, ex fidanzata di Matteo Berrettini, ne ha rispolverata una proprio ieri, tanto per rinfrescare la memoria ai suoi numerosissimi follower. Indossa un abito scollatissimo e con due spacchi da capogiro e davvero non potrebbe essere più bella di così. Concordate?