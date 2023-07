Sky, la nuova offerta per lo sport: il risparmio è per 18 mesi

Sky, ecco la nuova offerta per lo sport: il risparmio alla fine è per 18 mesi e quindi un poco di soldi si possono mettere da parte. Ecco fino a quando c’è tempo!

Il mese di luglio è quello che di solito permette di avere delle promozioni importanti per quanto riguarda gli abbonamenti da sottoscrivere con le più note piattaforme. E anche in questo caso è proprio così, visto che Sky ha lanciato la nuova offerta. C’è tempo fino al 16 luglio. Quindi affrettatevi.

Ma qual è il nuovo pacchetto che offre la tv satellitare a prezzo bloccato per i prossimi 18 mesi? Eccolo spiegato: e si parte ovviamente dall’intrattenimento che costerà 14,90 euro al mese e dentro c’è anche Netflix Base. Prezzo bloccato per 18 mesi e un risparmio importante, visto che di solito questo tipo di pacchetto costa 30euro. Insomma, da prendere al volo. Ma c’è, ovviamente, anche l’offerta per gli sportivi, quelli che hanno bisogno della Champions League per la prossima stagione e non solo. Perché Sky, ovviamente, dà la possibilità di vedere anche i campionati esteri più molti altri sport: dalla Formula Uno al tennis, per esempio.

Sky, ecco la nuova offerta per la sport

All’offerta Intrattenimento Plus, da 14,90 euro al mese, con l’aggiunta di 10 euro, si potrà attivare lo Sport di Sky per un abbonamento da 24,90 euro al mese valido per 18 mesi. Anche in questo caso – così come succede per tutti gli altri tipi di abbonamento – attivando l’offerta in questione ci sarà la possibilità di prendersi un buono Amazon da 50 euro. E sappiamo benissimo quanto questo potrebbe tornare utile.

Attivando l’offerta Sport si potranno vedere i seguenti contenuti: la Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali (e seguire quindi le emozioni della stagione 2023/24), la UEFA Europa League e la UEFA Conference League. E ancora tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta.

Presente anche il tennis in un canale dedicato, Sky Sport Tennis, con Wimbledon, tutti i tornei ATP Masters 1000 e molto altro e la NBA con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend e tanto altro sport, dal rugby al golf. Infine, le news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive con Sky Sport 24. Insomma, un bel pacchetto che sicuramente è da considerare. Sì, manca la Serie A, lo sappiamo. Ma non è detto che non possa tornare il prossimo anno. Vedremo.