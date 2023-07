Scommesse, colpo record da 21mila euro: è il primo della storia

Scommesse, colpo è record da 21mila euro: è il primo della storia che avviene in questo modo. Questo mondo non si ferma mai

Finito il tempo dei top campionati, quelli che di solito entrano sono i protagonisti delle scommesse, c’è qualcuno che si diletta con partite che molto spesso sono poco conosciute dalle nostre parti. Ma non ditelo al fortunato scommettitore di San Giovanni Rotondo.

Un solo euro scommesso, dodici partite selezionate, una vincita clamorosa di oltre 20mila euro. E senza nessun pronostico particolare, solamente i classici segni, l’1, l’X e il 2. Direte voi: che campionati avrà giocato in questo momento dove quasi tutto è fermo? Bene, c’è il quasi che fa la differenza visto che in Sud America, tra Argentina e Brasile, si gioca. Senza dimenticare che c’è anche l’Europeo Under 21 in corso in Romania e Georgia e il fortunato scommettitore ha deciso di giocare proprio la partita che noi italiani, prima del match ovviamente, temevamo di più: quella tra Svizzera a Francia con la vittoria dei transalpini che purtroppo per gli azzurrini non è servita a nulla.

Scommesse, ecco il colpo record

La storia è raccontata da Agimeg.it, che sottolinea come quella di San Giovanni Rotondo – sì, ditelo, anche voi avete pensato ad un aiuto divino – sia stata la vincita più alta piazzata attraverso un’applicazione.

La schedina infatti – la vincita totale è di 21.845 euro, è stata giocata tramite l’app di Eurobet. Quindi non solo col Superenalotto si vince giocando online, ma anche con le schedine che in questo momento dovrebbero avere meno appeal. Ma è evidente che così non è. Quindi, altra vincita clamorosa, altro colpo bello importante in un anno decisamente particolare, e ricco, per le scommesse. Sì, ve li abbiamo raccontate tutte, in alcuni casi anche clamorose, quelli che sono state le vincite nel corso di questa lunga, che ancora non è finita, stagione calcistica.