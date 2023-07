Georgina Rodriguez, che fatica il bikini: Ronaldo apprezza

Georgina Rodriguez: che fatica il bikini verde che non riesce a contenere le curve. E anche Ronaldo apprezza sullo sfondo

Non conosce limiti la bellezza di Georgina Rodriguez, modella spagnola da un poco di tempo compagna indiscussa di Cristiano Ronaldo. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi come un tuffo della splendida donna sia stato assai pericoloso.

No, non ha fatto acrobazie o cose strane: è andata in acqua con un anello al dito di quasi 700mila euro di valore secondo il Sun. Sì, l’anello che Cristiano Ronaldo – che quei soldi, da quando è in Arabia Saudita, li guadagna con un solo giorno di lavoro o forse meno – le ha regalato per suggellare un amore che ovviamente ha portato anche dei figli. Ma adesso, oltre ai figli che giustamente accompagnano la coppia nella loro vita quotidiana, c’è da pensare anche alle vacanza. E Georgina attraverso alcune foto apparse su Instagram ha deciso di mandare al manicomio i propri follower. Sì, proprio così: gli ultimi scatti – uno è quello che potete vedere sopra queste parole, hanno raggiunto un’enormità di like. Giusto così, quando c’è tanta bellezza alcune volte non si può realmente fare a meno.

Georgina Rodriguez, ecco la foto con Ronaldo

E poi? E poi Georgina, nella gallery che ha piazzato sul suo seguitissimo profilo social, non sono ritrae lei da vicino facendo vedere le curve clamorose, ma ritrae anche Cristiano Ronaldo in alcune situazioni che difficilmente si vedono.

In questo scatto come, potete vedere, Ronaldo è in acqua che si rilassa e Georgina, in un bikini verde che lascia davvero poco, ma pochissimo spazio all’immaginazione, si mostra con una pieta a forma di cuore. Una dichiarazione d’amore di quelle belle, anche se difficilmente, oseremmo dire, c’è una donna sulla faccia della terra che non amerebbe Ronaldo. Oltre a possedere un impero economico di quelli che fanno la differenza, CR7 sembra proprio essere, nell’intimità coniugale, un uomo attento a quelle che sono le esigenze di tutti. Sì, poi sarà difficile stargli dietro con la dieta e con tutte quelle paranoie sull’alimentazione, ma è anche per questo che nonostante l’età non sia più così fresca, Ronaldo può giocare ancora ad altissimi livelli.