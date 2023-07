Camila Giorgi, sottoveste fatale: follower in estasi – FOTO

Camila Giorgi, la foto postata dopo la sconfitta ad Eastbourne ha mandato in tilt il contatore dei like: in lingerie è sempre la più bella.

Ci avevamo sperato, soprattutto dopo l’eccellente prestazione sfoderata nella partita contro Jelena Ostapenko. Il sogno di Camila Giorgi di vincere finalmente la coppa e i punti in palio ad Eastbourne si è andato a scontrare, però, contro un’ineccepibile Daria Kasatkina, che ha chiuso i conti in soli due set.

Una sconfitta che non macchia assolutamente l’incredibile performance della tennista marchigiana, che in questo torneo è parsa inarrestabile. Ha messo la firma su tre vittorie per nulla scontate, dimostrando di essere ancora in formissima e affamata, soprattutto, di successi. Vedremo allora se la prossima settimana, in quel di Wimbledon, riuscirà a dare un seguito a questo exploit. E, chissà, a mettere in cassaforte qualche punto utile per fermare l’emorragia di punti per effetto della quale è nuovamente sprofondata in classifica.

Il suo debutto all’All England Club è previsto per martedì: al di là della rete ci sarà Varvara Gracheva, che ha sconfitto l’azzurra una volta ma sul cemento. E sappiamo bene che sull’erba si gioca tutto un altro tennis, ragion per cui la partita è più aperta che mai. Serratissime sono invece le dita, quelle dei suoi fan, che le terranno incrociate più forte che possono nella speranza che la loro beniamina vada avanti il più possibile nello Slam londinese.

Camila Giorgi sorride e sferra il colpo fatale: che spettacolo in lingerie

La sconfitta arrivata per mano della Kasatkina, dicevamo, nulla toglie all’eccezionale prestazione ad Eastbourne. E Camila Giorgi sembra soddisfattissima del risultato conseguito, quanto meno a giudicare dai contenuti che ha postato sui social network subito dopo il match.

Intanto ha pubblicato una carrellata di foto e di video della partita, con un focus sui suoi colpi più belli. Dopodiché ha condiviso uno scatto in cui se la ride di gusto, come se volesse fare sapere ai follower che, indipendentemente da com’era andata, lei era felice così. Ne ha ben donde, ma non è questo il punto. Il fatto è che la foto in questione, come spesso accade quando Camila si palesa sui social, ha infiammato il web in men che non si dica.

La Giorgi sorride, sì, ma indossa anche una sottoveste che non possiamo fare altro che qualificare come “illegale“. Bianca e attillata, cortissima e scollata, ha collezionato così tanti like da mandare in tilt il contatore.