Gratta e Vinci, mai esultare prima del tempo: delusione al 100X cento

Gratta e Vinci, mai esultare prima del tempo. Se le scorse volte era stato il lingotto quello “falso”, adesso è il moltiplicatore

Mai esultare prima. Mai. Non fatelo. Altrimenti potreste rimanere assai delusi. Nei giorni scorsi infatti vi abbiamo raccontato di come alcuni Gratta e Vinci, in particolare Il Miliardario in questo caso, avevano regalato dei lingotti che sicuramente non era quelli sperati.

Vincite di massimo mille euro con tutti i premi a disposizione, e con un Gratta e Vinci che costa 10euro, e con quello che era uscito, è sicuramente qualcosa che si può spiegare. Insomma, una delusione vera e proprio. Com’è stata una delusione clamorosa quella che ha visto protagonista – così come raccontato da Agimeg.it – un uomo si Palestrina, in provincia di Roma. Lui aveva comprato un New Tutto per Tutto, dal costo di 5 euro. Questo tagliando dà la possibilità, oltre a vincere trovando i numeri vincenti, di moltiplicare la somma in base alla fila dove escono i numeri. E a quest’uomo, il numero 26, ha regalato un sogno che è durato pochi secondi. Eppure, quel 26, era spuntato sotto il moltiplicatore 100X.

Gratta e Vinci, col 100X solo 500 euro

Peccato però che la vincita era di soli 5 euro. Quindi, il computo totale del moltiplicatore ha portato 500euro nelle tasche di questo comunque fortunato vincitore, visto che prendere un cifra del genere non è mai semplice. Ma quando succedono queste cose rimane, sempre, l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Immaginate fossero usciti proprio i 500euro o i mille euro sotto il 26. Sarebbe stata sì una cifra bella importante, una di quelle che non cambiano la vita ma che l’aggiustano per un poco di tempo.

E invece nulla, sogni infranti immediatamente, con la delusione apparente non solo dell’uomo che ha comprato il biglietto ma anche del tabaccaio che l’ha venduto che sognava di arrivare alla ribalta mettendo nella propria attività commerciale – e magari aumentare anche il proprio fatturato – una fotocopia del biglietto vincente. L’ha messa, senza dubbio, ma con una cifra che tutti, per qualche secondo, si aspettavano fosse davvero diversa.