Fiorentina, occhi fissi su Hjulmand: “Lo cercano tante squadre”

Se dovesse partire Sofyan Amrabat, la Fiorentina sarebbe pronta a puntare su Morten Hjulmand del Lecce. L’ostacolo più evidente, a oggi, è il prezzo.

Il danese classe ’99, acquistato da Corvino appena 170.000 euro, costa adesso oltre 20 milioni di euro. Su di lui ci sono anche il Milan e alcuni club stranieri. Ma la squadra più interessata è quella guidata da Italiano: l’allenatore ha chiesto alla proprietà di accontentarlo prendendo il centrocampista del Lecce.

Proprio Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in diretta ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPlay, per parlare del possibile affare con la Viola.

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, non si nasconde: ammette la fondatezza delle voci che associano il giovane Hjulmand alla Fiorentina. “Mi meraviglierei se Hjulmand non rientrasse tra gli obiettivi di tante squadre, tra cui la Fiorentina. Non posso negare le tante chiamate ricevute per Morten”.

“Ci sono contatti per i vari Hjulmand, Baschirotto e Strefezza”, ha continuato il direttore sportivo della squadra salentina. “Sono giocatori che hanno fatto un’impresa ed è normale che ci siano dei contatti per loro da parte di club importanti”.

“Siamo rimasti in armonia e in buoni rapporti con Baroni. Adesso iniziamo un nuovo ciclo con D’Aversa”, ha continuato l’intervistato a proposito del cambio alla guida tecnica della squadra. “Sarà un’impresa quasi irripetibile quella che abbiamo fatto, ma dobbiamo riprovarci”.

Morten Hjulmand piace alla Fiorentina: “Abbiamo ricevuto molte chiamate”

La strategia di mercato della Viola dipende dunque da Sofyan Amrabat, che attualmente è in orbita Atletico Madrid (pur avendo confessato in passato di desiderare un trasferimento al Barcellona). Solo vendendo il marocchino la Fiorentina potrebbe davvero a puntare ad acquistare Morten Hjulmand, il capitano del Lecce.

Il danese gioca con i salentini dal gennaio 2021 quando venne acquistato per pochi spicci. Esordì con i giallorossi otto giorni dopo l’ufficializzazione, subentrando nel secondo tempo della partita di campionato pareggiata in casa contro l’Empoli. In breve si affermò come colonna della squadra. E l’anno seguente ha contribuito alla promozione della formazione. Nella scorsa stagione, la prima in A, è stato nominato capitano.

“Ritrovarsi senza allenatore, portiere e centravanti a fine campionato, nonostante il gruzzoletto messo da parte con Falcone e Colombo, non è certamente facile”, ha proseguito il ds del Lecce. “Manca anche il centravanti. Per la porta si fanno tanti nomi e Sepe è uno di quelli seguiti”. Il primo acquisto ufficiale dei salentini è il difensore centrale croato Marin Pongračić.