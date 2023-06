Roma, il sogno è ricomporre la coppia Frattesi-Scamacca: “Ma niente aste”

Anche la Roma torna alla carica per Davide Frattesi: il centrocampista potrebbe essere l’uomo giusto per José Mourinho.

Gianluca Piacentini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dell’assalto della Roma a Frattesi.

“Torno su Frattesi parlando di Bove, perché tra le varie cose che sono state scritte ci sarebbe questa richiesta del Sassuolo di poter inserire Bove nella trattativa. Non so se sia un gioco delle parti. Con un allenatore come Mourinho, penso che sia possibile il sacrificio, magari con dispiacere, di Bove per avere un giocatore più pronto come Frattesi“, ha esordito il giornalista.

“Frattesi sarebbe titolare, Bove sarebbe un quarto o quinto in un centrocampo, con Matic, Cristante e Aouar e forse Pellegrini, a seconda del modulo. Affezionarsi all’idea di giovani che poi forse in futuro diventeranno campioni, specie quando hai un tecnico che ha bisogno di fare risultati adesso, è complicato.”

“Se ripercorriamo un po’ indietro i giocatori usciti dal vivaio della Roma, negli ultimi trent’anni i giocatori che poi sono andati a fare la differenza sono pochi. Pellegrini, che è tornato, Frattesi, Politano che ha vinto lo Scudetto a Napoli… ma non è che il Napoli vince lo Scudetto grazie a Politano. Poi in tanti hanno fatto magari bene, ma non c’è uno che se fosse rimasto alla Roma avrebbe potuto cambiare le sorti della squadra.”

“Lo stesso Romagnoli che forse è stato l’esempio un po’ più alto, al Milan ha fatto il capitano, ma era un Milan in grande difficoltà“, ha continuato l’intervistato. “Bertolacci e Romagnoli portarono 50 milioni con Sabatini; eppure, qualcuno ha storto la bocca. E io, Bertolacci, ora non so dove giochi. Quindi sacrificherei Bove per Frattesi e credo lo farebbe anche Mourinho”.

Roma, idea Frattesi più Scamacca: “Ma i giallorossi non partecipano ad aste“

“Mi piacerebbe che la coppia Frattesi-Scamacca si ricomponesse, forse direi più Scamacca che Frattesi”, ha detto il giornalista Piacentini. “Ieri c’è stato l’incontro tra Roma e Sassuolo per Missori e Volpato, penso inevitabilmente si sia parlato anche di Frattesi.”

“Lato Roma la posizione credo sia sempre la stessa”, ha detto il giornalista. “Quindi 30 milioni di euro compreso il famoso 30% di sconto. La Roma lo valuta quella cifra lì e non vuole partecipare ad aste. Sia l’Inter che il Milan sono abbastanza indaffarate in questo periodo.”

“L’Inter ha già perso un titolare come Dzeko, probabilmente perderà anche Brozovic e per fare un nuovo centravanti dovrà forse rinunciare al suo portiere, eppure si parla di una squadra molto attiva sul mercato. Il Milan che cede uno come Tonali, poi certamente farà mercato”.

“La Roma sistema i conti cedendo giocatori che non stavano nemmeno a Roma l’anno scorso, i 30 milioni di plusvalenze arrivano con Volpato, Missori, Kluivert e Tahirovic, minuti in Serie A l’anno scorso? A 500 non c’arriviamo, credo. Le plusvalenze però sono reali, Tahirovic è già nazionale bosniaco per esempio” ha concluso l’intervistato.