Pirlo alla Sampdoria: “Per tornare al glorioso passato”

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo l’anno alla Juventus e l’esperienza non indimenticabile in Turchia, l’ex centrocampista bresciano riparte dalla Serie B.

Emiliano Bonazzoli, ex giocatore di vari club di Serie A, fra cui della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del ritorno di Pirlo in Italia.

“Con i nuovi proprietari c’è aria nuova, e ci sono dunque anche tantissimi stimoli nuovi“, ha detto Bonazzoli a proposito della nuova avventura di Pirlo sulla panchina della Sampdoria. “Sono riusciti a salvare un club tra problemi economici e societari, anche se purtroppo bisognerà ripartire dalla Serie B. Sicuramente sarà compito di Pirlo, di Baronio e dello staff, cercare di dare una mano alla società per tornare in Serie A“.

Bonazzoli ha dunque chiamato in causa anche il vice nominato da Pirlo. Alla Sampdoria arriveranno infatti anche Roberto Baronio come vice allenatore, Bertoni, come collaboratore tecnico, Bertelli, come preparatore atletico, e Nicola Pavarini, che sarà il preparatore dei portieri.

Pirlo alla Sampdoria: “Può fare solo il bene del club”

“Secondo me“, ha continuato l’ex calciatore, sempre ai microfoni di calciomercato.it, “Andrea Pirlo è un allenatore giusto per questo tipo di missione. È innovativo, ha grandi idee, è ancora giovane, ha voglia dopo l’esperienza in Turchia. Quindi penso possa fare benissimo alla Sampdoria”.

Riguardo alle novità del calciomercato, l’intervistato crede che sia ancora troppo presto per parlare di qualsiasi colpo. “C’è ancora tanto tempo davanti, a oggi ci sono tante voci, si sta parlando molto, con tanti pour parler. Per ora c’è poco, vedremo nelle prossime settimane chi farà il vero botto”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione in blucerchiato di Pirlo, il neoallenatore ha voluto ringraziare innanzitutto la nuova proprietà, sottolineando di essere orgoglioso di lavorare con chi ha salvato una società storica del calcio italiano. Pirlo ha firmato un contratto biennale con i blucerchiati, e secondo le indiscrezioni è stato la primissima scelta di Radrizzani, già prima che venisse formalizzato l’acquisto del club.

“Vogliamo dare positività“, ha detto poi Andrea Pirlo, “vogliamo essere come la Sampdoria degli anni Novanta: vogliamo tornare a quel passato glorioso“. Il direttore dell’area tecnica Nicola Legrottaglie ha confermato che la scelta di Pirlo va proprio in questa direzione. “Abbiamo preso un tecnico come Pirlo che vuole giocare un calcio d’attacco“.