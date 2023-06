F1, Gasly in pole position: la wag dà spettacolo prima del GP d’Austria

F1, Gasly in vacanza in Sardegna dà spettacolo insieme alla sua ragazza. Sta ricaricando le batterie prima del Gran Premio in Austria

Nel prossimo weekend la Formula Uno, dopo il Gran Premio di Miami, tornerà a correre in Austria. Europa quindi, ed è per questo che Pierre Gasly ha deciso, probabilmente, di passare qualche giorno di vacanza in Italia, in Sardegna.

Da sempre meta di calciatori e anche di politici, l’isola italiana in questo momento sta ospitando anche Cristiano Ronaldo insieme a Georgina, un’altra che quando c’è da dare spettacolo per la sua bellezza non si tira di certo indietro. E nemmeno Kika, al secondo Francisca Cerqueira Gomes, fidanzata di Glasy, passa inosservata. I due si vedono da un anno e sulla battigia delle splendide spiagge italiane si sono messi in mostra. Onestamente, oggettivamente, anche il pilota è un bel ragazzo. Quindi, insieme, stanno davvero bene. Anche se, come succede in una percentuale che, secondo noi, supera sempre il 90%, è sempre la donna a dare quel pizzico di bellezza che serve in questi casi. Sì, le donne sono sempre più belle.

F1, Kika dà spettacolo in Sardegna

Ora, torniamo a Kika, la stupende modella 19enne compagna del pilota di Formula Uno che ogni weekend rischia la vita a oltre 300chilometri orari. Lei, nelle foto che sono apparse sul Sun, mostra un costume piccolissimo che di spazio all’immaginazione proprio non ne lascia. Ma nemmeno un poco.

Lui invece, Pierre, anche perché forse toccato dal fatto di essere francese e quindi uno che si vanta del fatto di essere alla moda o chic, in un costumino rosa. Kika, invece, ha stupito in un piccolo bikini verde che ha messo in mostra la sua incredibile bellezza. Ma si sa, quando hai 19 anni e hai la possibilità di fare un bel lavoro e con pochi pensieri, allora tutto viene più facile. Anche apparire belli come il sole.