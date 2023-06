Camila Giorgi mostra i muscoli: il selfie post palestra infiamma Instagram

Camila Giorgi mostra i muscoli, il selfie della bella tennista azzurra infiamma immediatamente il popolo di Instagram: ecco come si è mostrata

Diciamo che per Camila Giorgi, sotto il profilo prettamente sportivo, non è il miglior momento. I risultati altalenanti degli ultimi tempi l’hanno messa al centro delle critiche dei propri tifosi, tant’è che in uno degli ultimi scatti postati sul proprio canale social, sono stati molti quelli che le hanno chiesto di tornare ad essere un’atleta che regala emozioni.

Di emozioni, anche se decisamente differenti rispetto a quelle che tutti si aspettano da una forte – e bella – tennista, la maceratese ne regala comunque. Sì, perché è proprio il social che è destinato alle fotografie a mettere in evidenza tutte quelle che sono le forme, perfette, di una ragazza atletica e che non smette senza dubbio di dare il massimo. Questa volta, a differenza di quanto successo nel corso degli ultimi mesi quando la stessa Camila si è mostrata dentro un ascensore, ad esempio, con un outfit attraente, la stessa si mostra mentre lavora in palestra, mettendo in evidenza, con il suo scatto, i suoi muscoli. E i fan, ovviamente, hanno apprezzato la cosa.

Camila Giorgi, ecco la foto che spiazza i suoi fan

Tiratissima dentro il suo look da palestra, Camila si ritrae potremmo dire anche un poco stanca, sicuramente non freschissima per quello che è, giustamente, il momento. Una foto dentro le 4 mura di una palestra dove la bella italiana si sta preparando per quelli che sono i prossimi impegni dell’anno.

Non vuole mollare, Camila, come detto, nonostante sia fisicamente che mentalmente non sia al meglio della condizione. O almeno, questo è quello che mettono in evidenza i risultati che stanno arrivando in questo ultimo periodo. Lei, insieme a Matteo Berrettini, è stata quella che ha fatto riaccendere la passione per questo sport in quell’italiani che un poco l’avevano persa. Vero, è sempre dura riuscire a rimanere a livelli altissimi, ma lei ha le qualità per farlo. E con il duro allenamento che sta facendo siamo sicuri che ci riuscirà presto. O almeno tutti lo speriamo.