Berrettini, la rottura e le lacrime: “Le cose non andavano bene”

Berrettini vuota il sacco davanti a tutti: ecco la verità sulla rottura che tanto ha fatto discutere il popolo dei social.

È successo così, dal nulla e da un giorno all’altro. Senza spargimenti di “sangue”, senza accuse mosse tramite Instagram o Twitter. Cosa assai rara nel ventunesimo secolo, dove screditare in pubblico l’ex partner è ormai prassi assai comune. Fortunatamente, nessuno di loro ha osato gettar fango sull’altro e sul ricordo dei due anni bellissimi trascorsi insieme.

Cosa fosse accaduto ce lo siamo chiesti per mesi, ma la loro riservatezza ha fatto da schermo e impedito alla stampa e al popolo dei social di scoprire la verità. Che poi non c’era alcuna verità da scoprire, in fin dei conti. Certi amori semplicemente finiscono e non sempre ci sono una vittima e un carnefice. È andata proprio in questo modo, o almeno così pare, tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. Non ci sarebbe stato alcun tradimento, alcun colpo basso, sebbene fosse questa l’ipotesi più accreditata. Il fatto che lei avesse improvvisamente smesso di seguirlo su Instagram sembrava suggerire, infatti, che il romano avesse “combinato” qualcosa.

Invece no. Eravamo lontani anni luce dalla verità che abbiamo a lungo rincorso e che è venuta alla luce solo nel momento in cui Netflix ha rilasciato la seconda parte di Break Point, la docuserie dedicata al tennis. Ajla e Matteo, ancora felici e innamorati, erano stati i protagonisti assoluti della prima, che si apriva con un focus sull’Australian Open. Quegli episodi, quindi, calendario alla mano, erano stati girati proprio qualche settimana prima del patatrac.

Berrettini, la verità sulla rottura con Ajla Tomljanovic

Era inevitabile che gli sceneggiatori inserissero un passaggio sulla rottura all’interno della serie. Sapevano bene, d’altra parte, che i “curiosoni” avrebbero cercato lì le risposte alle domande e ai dubbi che li attanagliano da mesi. E, finalmente, la loro sete di “pettegolezzi” è stata appagata.

“Mi sono lasciata con Matteo – inizia così la parte dell’intervista alla Tomljanovic in cui spiega le ragioni di quell’addio – Ogni relazione ha momenti belli e momenti brutti. Mi ero accorta che le cose non andavano bene. Cerchi un rapporto che duri per tutta la vita – aggiunge poi, con gli occhi lucidi – ma forse per noi non era destino. Perciò sì, è così che va la vita, anche per un’atleta professionista”.

Anche Berrettini è stato tirato in ballo dalla troupe, non fosse altro per avere un doppio punto di vista sulla rottura. E bisogna ammettere che la sua è un’analisi ancor più lucida e razionale di quella della Tomljanovic, che ne ha parlato in preda all’emozione perché ancora, evidentemente, coinvolta. “Ci siamo lasciati perché alla fine nella vita bisogna essere felici – dice Matteo a proposito di quell’amore giunto al capolinea – e se questo non accade forse non ne vale la pena“. Quella felicità l’ha trovata, ora, tra le braccia di Melissa Satta, mentre Ajla è ancora single e in cerca del suo “per sempre”.