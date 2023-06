Tennis, push-up esagerato: la wag accende Instagram

Tennis, la foto accende la fantasia dei follower: la sua scollatura esagerata ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti.

La scorsa stagione l’aveva chiusa in maniera pirotecnica. Tutti si aspettavano, quindi, che al rientro in campo facesse una “strage”, convinti com’erano che il suo talento fosse finalmente sbocciato e che fosse destinato, alla luce di ciò, a stare in pianta stabile in mezzo ai grandi.

Tra il dire e il fare, però, c’è sempre il mare, tant’è che non solo Felix Auger-Aliassime non è riuscito a dare un seguito a quelle vittorie clamorose, ma non è neanche ancora riuscito a decollare, in questo 2023 ormai giunto al giro di boa. Il giovane canadese è sembrato un po’ spento, nelle sue ultime apparizioni. È ancora in cerca di uno spazio tutto suo, del modo migliore per esprimere il suo tennis. Ora come ora, tuttavia, sembra ben lontano dal raggiungere la condizione e i risultati dello scorso anno. Lo dimostra il fatto che da gennaio ad oggi, appunto, non abbia fatto nulla di degno di un ex top ten, quale appunto è. Ci si è messo pure il destino, come se non bastasse, tediandolo con un infortunio alla spalla che di certo non aiuta. Felix, insomma, sta faticando e non poco a rimettersi in carreggiata.

Fortuna che sul fronte dell’amore, almeno lì, procede tutto a gonfie vele. Il canadese, e chi lo segue lo sa, è innamoratissimo della sua Nina Ghaibi, una ragazza dalla bellezza sconvolgente che lo ha conquistato diversi anni fa. È assai raro che si separino: la sua fidanzata, infatti, cerca di seguirlo in tutte le tappe del tour, senza mai lasciarlo solo.

Tennis, la scollatura supersexy offusca il tramonto

Il 22enne di Montreal è pazzo di lei e lo si evince chiaramente dai contenuti che spesso e volentieri pubblica su Instagram. Sono sempre insieme e, a dispetto della loro giovane età, sembrano seriamente intenzionati a fare sul serio.

Nina ha sempre vissuto a stretto contatto con il tennis. È la cugina di Ajla Tomljanovic, la campionessa di origini croate ma naturalizzata australiana che stava con l’italiano Matteo Berrettini. Con lei condivide una cosa in particolare, vale a dire la bellezza. Lady Aliassime ha un viso splendido ed un corpo altrettanto degno di nota che non si fa problemi ad esibire con grande orgoglio.

Nella foto postata qualche ora fa su Instagram è davvero incantevole. La Ghaibi ha dietro di sé un tramonto infuocato e indossa un top con sotto un reggiseno effetto push-up che non è passato inosservato. La sua scollatura esagerata ha quasi offuscato, infatti, la bellezza del sole rosso fuoco alle sue spalle.