Vanitosa Paola Egonu: il dettaglio di fuoco manda in tilt Instagram

Paola Egonu, il selfie dall’alto fa girare la testa ai follower: migliaia di cuori e di like per la scollatura e per l’abito da star.

La sua Italia tornerà in campo oggi per la sfida contro il Brasile nell’ambito della Nations League 2023 di volley femminile. Le compagne di squadre dovranno però fare a meno di lei, come ampiamente annunciato quando è stato confermato che Paola Egonu avrebbe continuato a giocare nella Nazionale.

Le azzurre inseguono la qualificazione alle Final Eight e, seppur assente, l’opposto di Cittadella le sosterrà a distanza come meglio potrà. Continuando a godersi il riposo che si sta concedendo in questi giorni di fine giugno, assolutamente meritato dopo un’annata così impegnativa e dispendiosa a livello di energie. La Egonu è tornata in Italia da regina, al culmine di una stagione scoppiettante in Turchia, la prima parentesi all’estero della sua vita. E ha tutta l’intenzione di replicare e superare il successo riscosso ad Istanbul anche a Milano, ora che il Vero Volley l’ha assoldata e le ha offerto un contratto da capogiro.

La Serie A può aspettare un altro po’, in ogni caso. La parola d’ordine adesso è relax e la Egonu sta dando l’impressione di spassarsela un mondo, nelle ultime settimane. Si è goduta il sole texano – le sue foto in bikini sono state apprezzatissime dai follower – e anche la sua amica del cuore, la tennista Giuditta Lualdi.

Paola Egonu, l’abito da star ci regala una vista stratosferica

Erano insieme pure qualche ora fa, quando la fortissima pallavolista si è messa in tiro per uscire proprio insieme a lei. Regalando ai follower, a margine del loro appuntamento, un carosello di foto che faticheremo a dimenticare.

La Egonu indossa, negli scatti in questione, un abito molto diverso da quelli che, per ovvie ragioni, tende ad indossare nella sua quotidianità. È una sportiva con la “S” maiuscola, motivo per il quale a minigonne e crop-top predilige, in genere, le tute e i completi sportivi. Ma stavolta no. In questo caso la bella Paola si è concessa un abito che non esiteremmo a definire da star.

Scintillante e color oro, era caratterizzato da una scollatura vertiginosissima sulla quale la pallavolista, ad un certo punto, ha voluto indugiare. Con la sua telecamera si è scattata un selfie dall’alto che ha infranto migliaia e migliaia di cuori, non fosse altro perché non siamo abituati a questa versione così sexy di Paola Egonu. Ma se di un esperimento si è trattato, allora beh, possiamo dire che sia pienamente riuscito.