Ostapenko-Giorgi, Wta Eastbourne: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Ostapenko-Giorgi è un match valido per i quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Ons Jabeur, numero 6 del ranking Wta nonché finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, nel secondo turno del torneo di Eastbourne è stata costretta ad alzare bandiera bianca davanti alla miglior versione di questo 2023 di Camila Giorgi.

L’azzurra, ieri quasi perfetta, ha impiegato poco più di un’ora per domare la forte tunisina, conquistando la sua diciassettesima vittoria in carriera contro una top 10. Una prestazione più che convincente quella della maceratese, che ha ridotto al minimo il numero di errori gratuiti ed è stata brava a non permettere alla Jabeur di rientrare in partita. La Giorgi si conferma sempre più una giocatrice imprevedibile. Capace di realizzare imprese del genere ma anche di perdere contro avversarie alla portata. Immutato, poi, il feeling con il torneo di Eastbourne, dove arriva tra le prime otto per la quarta volta in carriera. L’erba, si sa, esalta il suo gioco sempre molto aggressivo e spregiudicato. Ed ora va a caccia della terza semifinale consecutiva nel Rothesay International, ultimo “antipasto” prima di Wimbledon. Giorgi sogna la rivincita contro Jelena Ostapenko, che proprio un anno fa le impedì di giocare la finale, battendola in due set nel penultimo atto (6-2 6-2).

Sette vittorie di fila per la lettone

La lettone, un’altra tennista che come l’azzurra fa fatica a trovare continuità, sull’erba sta brillando. E nella scorsa settimana è tornata ad sollevare un titolo vincendo il torneo di Birmingham, grazie al successo in finale contro la ceca Krejcikova.

Sono sette le vittorie di fila della nativa di Riga, che sembra non patire minimamente la stanchezza per la cavalcata di una settimana fa. Nelle prime due partite giocate ad Eastbourne non ha perso neanche un set, battendo prima la ceca Strycova e successivamente la britannica Dart. Prima di eliminare la Jabeur, lasciandole solo cinque game, la Giorgi si era invece imposta sulla britannica Watson, ripescata come lucky loser dopo il forfait della Potapova. Oltre al precedente dello scorso anno, Ostapenko e Giorgi si sono affrontate altre due volte. A Wimbledon 2017 ebbe la meglio la lettone, mentre l’unico successo dell’italiana è datato 2016, sul cemento indoor di Katowice, in Polonia.

Dove vedere Ostapenko-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne tra Jelena Ostapenko e Camila Giorgi sarà trasmesso giovedì 29 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere al match Ostapenko-Giorgi anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

Ostapenko-Giorgi: il pronostico

Nei due precedenti giocati su erba la Ostapenko l’ha sempre spuntata. Lo scorso anno, ad Eastbourne, lo fece in maniera nettissima, lasciando a malapena quattro game alla Giorgi. L’azzurra arriva a questo match galvanizzata dalla vittoria su una top 10 del calibro della Jabeur, ma è sotto gli occhi di tutti che la lettone stia attraversando un momento migliore rispetto alla tunisina. Trattandosi di due tenniste imprevedibili non è semplice sbilanciarsi, nonostante le indicazioni dei bookmaker. Ostapenko favorita ma la Giorgi stavolta non si arrenderà facilmente in una gara da almeno 21 game complessivi.