Georgina Rodriguez, tuffo pericoloso in bikini: l’anello vale una fortuna

Georgina Rodriguez: tutto assai pericoloso in Sardegna mentre è in vacanza. L’anello di fidanzamento vale una fortuna

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, riesce sempre a far parlare di sé. Anche quando è in vacanza, al mare, in Sardegna per la precisione, con il compagno che gioca in Arabia Saudita e che prende la bellezza di quasi 200milioni di euro all’anno.

Questo potrebbe anche non essere un problema se perdesse l’anello di fidanzamento che la 29enne spagnola ha messo in mostra negli ultimi scatti che sono stati piazzati su Instagram. Un anello di fidanzamento che per tutti è un sogno. Non solo averlo al dito, ma anche avere la minima possibilità di pensarci di poterlo comprare. Questi problemi è evidente non ce l’ha il campione portoghese che sappiamo benissimo che oltre allo stipendio che gli viene mensilmente bonificato dal club saudita, ha altri tanti contratti in essere con sponsor che fanno lievitare quello che è il suo guadagno annuale. Quindi perderlo potrebbe essere solamente un colpo al cuore e niente più. Forse sarebbe meglio stare un poco più attenti.

Georgina Rodriguez, l’anello vale una fortuna

Stretta in un bikini nero che non lascia nessuno spazio all’immaginazione, la spagnola esce dall’acqua mostrando quello che è stato il regalo del suo amore, CR7. Un anello tempestato di diamanti che ha un valore di quasi 700milioni di euro. I conti infatti li ha fatto il Sun, in Inghilterra, che ha svelato che il gioiello portato al dito dalla show girl costa 615mila sterline, che al cambio fanno più o meno la cifra che vi abbiamo detto prima.

Il tutto mentre i due sono sopra uno yacht che sempre quelle che sono le stime del tabloid inglese ha un valore che supera i 5milioni di euro. Tutto incredibile e tutto meravigliosamente bello per loro. L’anello, comunque, viene mostrato quasi coperto da quello che è un altro gioiello che Georgina mette in evidenza nei suoi scatti postati su Instagram. Quasi per difenderlo da quelle che potrebbero essere le intemperie del mare.