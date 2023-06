Estrazione Lotto Superenalotto oggi, 29 giugno 2023 | Numeri in diretta

In diretta i numeri delle estrazioni del Lotto Superenalotto di oggi, giovedì 29 giugno 2023. I risultati in tempo reale, con i numeri del Lotto e del 10eLotto.

Ecco i sei numeri del concorso numero 77 del Superenalotto, che mette in palio un jackpot da 18.800.000 euro. E ancora: le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto.

Nel corso della scorsa estrazione del 2023 del Superenalotto non si è registrato alcun 6. E non c’è stato nemmeno alcun 5+1. Il Superenalotto è la più famosa lotteria italiana, un’evoluzione dell’Enalotto, il gioco dei numeri apprezzato dagli italiani per decenni, dagli anni ’50 alla fine degli anni ‘90. L’attuale jackpot del Superenalotto è pari a 18,8 milioni.

L’ultima sestina vincente si è registrata pochi giorni fa: il 10 giugno. La giocata vincente è stata effettuata a Teramo e realizzata con una schedina da un euro. Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del gioco, la combinazione vincente ha fruttato una vincita da 42.590.153,89 euro.

L’altra vincita memorabile risale al 16 febbraio 2023, con un jackpot da oltre 371 milioni di euro: si è trattato della vincita più alta nella storia del gioco. E i vincitori sono stati una novantina, dato che il 6 è giunto da un sistema della Bacheca Sisal.

Nell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati assegnati 610.591 premi, per un totale di 4.554.107 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox. Il jackpot cresce settimana dopo settimana e fa del Superenalotto uno dei concorsi più coinvolgenti e generosi del mondo. Bisogna però considerare che secondo gli studi statistici, il Superenalotto è anche uno dei giochi a premi con le più basse probabilità di vittoria massima.

Estrazione Lotto Superenalotto oggi: 29 giugno 2023, concorso n° 77

I giocatori possono tentare la fortuna nelle tabaccherie, nelle ricevitorie dei bar autorizzati e tramite i sistemi online. Oltre all’estrazione relativa al Superenalotto sono oggi in programma anche le estrazioni del Lotto tradizionale e del 10eLotto e del MillionDay.

Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 i numeri del Superenalotto, del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).

Numeri del Lotto:

BARI 59 22 52 32 68

CAGLIARI 5 1 81 35 63

FIRENZE 73 38 30 49 16

GENOVA 11 89 72 36 49

MILANO 24 88 61 36 22

NAPOLI 16 60 38 84 65

PALERMO 74 31 70 23 68

ROMA 23 89 3 82 85

TORINO 54 8 66 35 9

VENEZIA 6 16 38 39 53

NAZIONALE 2 84 55 57 41

Estrazione Superenalotto: 1 27 38 41 79 81

Il numero Jolly: 39

Il numero Superstar: 29

Numeri 10eLOTTO:

10eLotto: 1 5 6 8 11 13 22 23 24 31 38 52 54 59 60 73 74 81 88 89

NUMERO ORO: 59

DOPPIO ORO: 59 22

Simbolotto:

31-ANGURIA

42-CAFFÈ

8-BRAGHE

44-PRIGIONE

32-DISCO

Attenzione: come sempre, è vivamente consigliato, al fine di riscontrare eventuali vincite pregresse, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure sui siti Sisal.it e Lottomatica.it.

Per controllare i numeri estratti, con le estrazioni passate del Superenalotto, si può visitare il sito ufficiale del gioco, quello Sisal.it o quello della Snai. In alternativa è possibile scaricare la app Superenalotto. Tutti i citati metodi permettono anche di verificare le eventuali vincite immediate, relative ai quattro numeri estratti nel cosiddetto “Quadrato magico”.

Chi ha giocato in ricevitoria può usare l’opzione “Verifica schedina” sempre sull’app. Una volta attivata la funzionalità, bisogna solo inquadrare il codice QR presente in fondo alla ricevuta e l’applicazione restituirà immediatamente l’esito della giocata.