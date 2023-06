Elisa Mazzucchelli, rombo di motori: dal tassello al bikini è un attimo

Elisa Mazzucchelli, un rombo di motori che non passa inosservato. Ecco chi è la modella genovese miss motori di Avanti un Altro

No, Elisa Mazzucchelli non passa di certo inosservata. Lo possiamo tranquillamente affermare. E se di solito si dice “donne e motori, gioie e dolori”, in questo caso le cose vanno decisamente in un altro modo.

Ma chi è la bella ragazza genovese che adesso è conosciuta anche al grande pubblico grazie al programma televisivo condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro”? Elisa Mazzuchelli è una modella genovese che ha partecipato anche a Miss Italia che ha nelle moto la sua grande passione. Infatti da molti anni lavora anche come ragazza immagine nei saloni di motociclismo e sul suo seguitissimo profilo Instagram sono davvero tante le foto che la vedono in abiti consoni a quella che potrebbe essere una gara. Insomma, lei le sue passioni ce le ha, eccome. Ma vedendo il numero di follower sono molte le persone che hanno una passione per lei.

Elisa Mazzucchelli, il bikini è strepitoso

Negli ultimi giorni Elisa ha pubblicato sui social un video dove esce dall’acqua. E lo fa veramente in una maniera molto attraente tant’è che i like sono arrivati a bizzeffe. Ma in generale è una che si fa vedere in tutta la propria bellezza, con delle foto accattivanti che in alcuni casi lasciano davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Una ragazza bellissima, occhi chiari, capelli biondo cenere e curve da urlo. Come quelle curve che si fanno proprio in motocicletta.

Un nome quindi da seguire, e anche con molta attenzione, nei prossimi anni. Sì, Elisa, sicuramente sarà uno dei volti noti della Tv per molto e molto tempo, soprattutto perché è evidenti che non si limiti alla bellezza, nuda e cruda così come è, ma il fatto che sia appassionata di motori e quindi anche competente, le potrebbe aprire le porte di altri programmi televisivi magari maggiormente a tema. Nel frattempo spopola sui social. E anche su canale 5.