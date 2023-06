Maliziosa Camila Giorgi: sotto la camicia manca qualcosa | Volano i fan

Camila Giorgi stuzzica i fan con un selfie che è tutto un programma: l’effetto vedo-non-vedo ci piace da impazzire.

Non lo hai mai nascosto. Ha sempre ammesso, di contro, che le piacerebbe tantissimo, un giorno, potersi dedicare a tempo pieno a una passione che si porta dietro sin da quando era piccola. Quella, cioè, per la moda, un modo che in qualche modo l’ha sempre affascinata e incuriosita.

Avrebbe benissimo potuto fare la modella, se non avesse deciso di giocare a tennis. Camila Giorgi ha di certo le doti che servono per calcare le passerelle, ma per un motivo o per un altro, alla fine, lo sport ha avuto la meglio sulla sua voglia di sfilare. Cosa che fa comunque di continuo, per la verità, a riprova del fatto che la passione per la moda ce l’ha nel sangue e che questa attitudine è assolutamente innata. Per la gioia di mamma Claudia, dalla quale l’ha probabilmente ereditata, che è la sua stylist personale ed anche la mente che si “nasconde” dietro al marchio di famiglia. Di cui Camila, naturalmente, è ambassador numero uno.

I suoi proverbiali completi sportivi firmati Giomila coniugano comfort e femminilità in maniera impeccabile. Ogni volta che la campionessa di Macerata scende in campo, non sai mai cosa aspettarti, ma raramente si resta delusi. Tra dettagli in pizzo e colori sgargianti, gonnelline dispettose a prova di like e seducenti trasparenze, il suo look non è mai lasciato al caso.

Camila Giorgi, niente intimo sotto la camicia a righe

La Giorgi lo cura in maniera maniacale, così come d’altra parte fa con gli scatti che spesso e volentieri pubblica sui social network. Fa sempre in modo che incantino e incuriosiscano e non è mai successo che non abbia ottenuto quello che voleva. Le sue foto sono sempre, al contrario, un tripudio di like e di cuori.

Siamo pronti a scommettere che anche l’ultimo abbia fatto strage di cuori e fatto impazzire migliaia e migliaia di follower. Chissà cosa avranno pensato, i suoi oltre 700mila sostenitori, quando Camila ha postato su Instagram lo scatto che potete vedere qui in alto. Potrebbe sembrare un’immagine innocente, ma basta usare lo zoom per rendersi conto di quanto sia in realtà maliziosa.

La camicia della tennista di Macerata non è stata lasciata aperta per distrazione o per errore. No, la Giorgi ha voluto chiaramente giocare con l’effetto vedo-non-vedo e far sì che i suoi fan fantasticassero un po’. Sotto la camicia non indossa niente e tanto è bastato, come da lei ampiamente previsto, per far “volare” i follower.