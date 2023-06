Paola Egonu, e chi la ferma più: dopo il bikini l’affondo finale

Paola Egonu non smette un attimo di far parlare di sé. La pallavolista è ormai infrenabile sui social e dopo le foto in bikini è arrivato l’affondo finale.

E chi la ferma più: Paola Egonu deve aver deciso di mandare il web in fiamme, a giudicare da tutti i meravigliosi scatti che sta condividendo nell’ultimo periodo. Molto attiva online, la campionessa di pallavolo interagisce costantemente con i follower, lasciandoli ogni volta a bocca aperta con immagini incantevoli. Dopo le foto in bikini, è arrivato il momento dell’affondo finale ai fan, con un post da togliere il respiro.

L’atleta è ormai lanciatissima sui social. Da quando la bella stagione ha fatto capolino, la splendida Paola ha cominciato – come molte altre celebrità – a sbizzarrirsi tra foto in costume e con outfit che mettono per bene in risalto il suo fisico scolpito. Mentre si gode le sue vacanze in giro per il mondo, la pallavolista non smette mai di attirare le attenzioni degli utenti, mettendoli a dura prova.

Per questi ultimi, infatti, è impossibile rimanere indifferenti davanti agli scatti in cui a dominare è l’incredibile sensualità della giocatrice. L’ultima carrellata di immagini apparsa sul suo profilo, in particolare, ha lasciato tutti stregati. Paola ha voluto sfoggiare un look a dir poco irresistibile, che i fan estasiati dalla sua bellezza hanno subito promosso a pieni voti.

Paola Egonu, il look total black incanta tutti

Classe 1998, la pallavolista di Cittadella nell’ultimo periodo ha raggiunto numerosi traguardi importanti. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice alla stagione ricca di successi insieme al VakifBank, terminata con la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League, fino all’annuncio del suo ritorno in Italia e dell’ingresso nel Vero Volley di Milano.

Paola ha avuto modo di mostrare le sue ottime doti, sul campo e non solo, portando a casa tante soddisfazioni. Ora per lei è arrivato il momento di concedersi un po’ di meritato relax e, in questi giorni, sta deliziando i fan con gli scatti delle sue vacanze in giro per il mondo, da Manchester (Regno Unito) ad Austin (Texas). Di recente ha condiviso l’immagine che vi proponiamo, nella quale alle sue spalle è possibile vedere il Lago di Como.

Nemmeno la sua vita frenetica le fa perdere il fascino che l’ha sempre contraddistinta: nella foto la splendida pallavolista indossa un look total black, caratterizzato da un top e una gonna con spacco che le calza a pennello, mettendo in risalto la sua fantastica silhouette. Paola è come una vera e propria dea e il suo outfit è stato molto apprezzato dai fan, i quali non vedono l’ora di rivederla giocare in Nazionale.