Lukaku, ritorno all’Inter possibile: “Per il Chelsea è diventato un incubo”

L’Inter continua a seguire Romelu Lukaku: per il Chelsea la sitazione comincia ad somigliare a un vero e proprio incubo

John Cross, giornalista del Mirror, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare di Vlahovic e di Lukaku, due giocatori di cui si parla molto in Premier.

“Vlahovic piace alla Premier“, ha ammesso Cross. “E molti club sono interessati all’attaccante della Juventus: ha caratteristiche perfette per essere un centravanti prolifico. Sono un po’ sorpreso che la Juventus sia disposta a cederlo, perché è un giocatore che può ancora crescere. Mi piace Chiesa, ma per Vlahovic stravedo, e non bisogna dimenticarsi quanto lo ha pagato la Juventus diciotto mesi fa”.

Poi il giornalista ha parlato del futuro di Big Rom e del suo fallimento in Premier. “Lukaku è l’incubo del Chelsea, sono disperati, cercano solo una soluzione per liberarsene. Lo scambio con Vlahovic il Chelsea lo farebbe sicuramente, ma il giocatore si oppone. Alla fine del mercato, credo che verrà accontentato e tornerà all’Inter“.

“Per quanto riguarda Onana invece la situazione è particolare: il Manchester United ha bisogno di un nuovo portiere, vorrebbe tenere De Gea e De Gea vorrebbe restare allo United, ma prende circa 450.000 sterline a settimana. Già a gennaio però il Manchester United ha speso tanti soldi. E non lo so se ha la possibilità di fare un altro investimento così importante”.

Lukaku torna all’Inter: “Ormai al Chelsea è peggio di un incubo“

Crossa ha poi rivelato che Partey interessa a due club del campionato italiano di Serie A. “Uno è di sicuro la Juventus, mentre l’altro forse è una milanese. L’Arsenal è disposto a cederlo perché nella scorsa annata non ha reso al meglio per gran parte della stagione”. E poi c’è Scamacca, che di certo lascerà l’Inghilterra. “Scamacca non si è ambientato, e giustamente il West Ham sta cercando di cederlo. Quello che si vedeva in Italia e con la Nazionale non è il calciatore che ha giocato in Premier. Vero che ha avuto infortuni che lo hanno limitato, ma il West Ham è disposto a cederlo“.

“Il Chelsea probabilmente lascerà andare Lukaku… Per quanto riguarda Lautaro Martinez la valutazione che ne fate in Italia o di cui si parla in Argentina è molto più alta rispetto alle cifre di cui si parla qui in Inghilterra. Questo perché lo abbiamo visto in finale di Champions League, dove non ha fatto così bene. Soprattutto, non ha il fisico da Premier League, come può averlo Haaland o può averlo Vlahovic”.

“Loftus-Cheek era uno dei giocatori in uscita dal Chelsea anche perché ci sono tanti giocatori nei Blues in quel ruolo. Per me il Milan ha fatto un bel colpo, al Chelsea era troppo chiuso e doveva spostarsi per giocare altrove”, ha concluso il giornalista britannico.