Ajla Tomljanovic, doccia fredda inaspettata: di nuovo col cuore spezzato

Ajla Tomljanovic si è ritrovata ancora una volta con il cuore in mille pezzi: ecco cosa è successo alla tennista nativa di Zagabria.

A volte basta poco. Altre invece occorre bel po’ di tempo, perché ci si possa rimettere in sesto dopo un infortunio. Ne sa qualcosa Ajla Tomljanovic, il cui sogno di dare un seguito agli strepitosi successi dello scorso anno si è brutalmente scontrato contro una realtà non facile da accettare.

La tennista australiana non è mai scesa in campo, in questo 2023 ormai giunto al giro di boa. Avrebbe dovuto partecipare alla United Cup, nella Nazionale australiana, ma un problema al ginocchio la costrinse a dare forfait all’ultimo minuto. Sembrava una cosa da niente, ma tutto era tranne che una bazzecola. La nativa di Zagabria ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e ci sono voluti tempo e riposo, perché potesse rimettersi in piedi dopo l’operazione. La riabilitazione è stata dura tanto quanto il decorso post-operatorio e lo dimostra il fatto, appunto, che non abbia ancora avuto l’occasione di giocare.

La speranza era quella che riuscisse a tornare in tempo per il suo Slam del cuore, quello di Wimbledon. All’All England Club ha sempre giocato molto bene – come, ironia del destino, il suo ex fidanzato Matteo Berrettini – e sarebbe stato davvero bello poterla rivedere sul tappeto verde a pochi chilometri da Londra. Sapevamo che lo possibilità che accadesse erano pressoché nulle, ma il post di Ajla è stato comunque l’ennesima doccia fredda.

Ajla Tomljanovic, ancora una delusione da mandar giù

“Dopo aver vissuto molte emozioni e ricordi speciali a Wimbledon negli ultimi anni, avevo grandi speranze di tornare lì quest’anno – ha scritto – Sfortunatamente, il mio ginocchio chiede ancora solo un po’ più di tempo prima che io possa avere piena fiducia in esso per giocare al mio miglior livello”.

“Sono davvero desiderosa di tornare là fuori – ha aggiunto, prima di sganciare la bomba – ma quest’anno Wimbledon è arrivato prima che io fossi pronta“. Niente da fare, quindi, per la tennista croata naturalizzata australiana. Dovrà rinunciare anche al terzo Slam dell’anno e questo non farà altro che peggiorare, naturalmente, la sua situazione a livello di ranking. Lo scorso anno era riuscita ad avvicinarsi alla top 20, ma il lungo periodo di assenza dal campo l’ha fatta precipitare in 59esima posizione.

Non resta che capire, a questo punto, se ce la farà a giocare a Palermo – il suo nome è nell’entry list del Ladies Open – o se, invece, il suo rientro slitterà ulteriormente. E speriamo che possa esserci quanto meno allo Us Open, dove lo scorso anno si era spinta fino ai quarti di finale battendo, tra le altre, Serena Williams.