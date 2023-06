Tennis, pit-stop di fuoco prima di Wimbledon: che spettacolo Maria in bikini

Tennis, la foto a poppa ha lasciato senza fiato il popolo dei social. La verità è che non gli si può assolutamente dare torto…

Siamo alle solite. Il fatto che si sia concesso qualche giorno di relax in compagnia della sua dolce metà non significa, a detta del popolo dei social, che una cosa. Che del tennis, cioè, non gliene importa nulla. Una storia vecchia quanto il mondo che si ripete, ahinoi, ciclicamente.

Lo sa bene Matteo Berrettini, che siede da mesi al banco degli imputati, pronto ad espiare la colpa di essersi innamorato nel bel mezzo della sua carriera. E lo sanno bene molti altri tennisti, per la verità, che come l’ex numero 1 d’Italia sono stati messi alla gogna per aver osato mettere in piedi una relazione tra un torneo e l’altro. Come se gli atleti non avessero diritto a provare dei sentimenti e come se l’amore, soprattutto, togliesse qualcosa allo sport. Aggiunge, semmai, dal momento che certe emozioni sono meglio di un integratore vitaminico, ma tant’è.

Anche a Casper Ruud è toccato lo stesso destino. Benché sia considerato uno dei tennisti più tenaci e volenterosi del circuito, la foto che ha postato qualche ora fa sui social network ha fatto storcere il naso a molti “tifosi”. Tanto che i commenti in calce ad essa sono quasi, praticamente, a senso unico.

Il tennis può aspettare: Maria ha la priorità

Il campione si trova da qualche giorno a Tjøme, nell’omonima isola del Fiordo di Oslo. Dopo il Roland Garros – è arrivato in finale e ha perso contro Novak Djokovic, ndr – non ha più giocato. Tornerà direttamente a Wimbledon ed è proprio alla luce dell’imminenza dello Slam che gli è stato puntato il dito contro.

Con lui c’è la fidanzata Maria Gallinani, aspirante psicologa che proviene da una dinastia di commercianti. Non è piaciuto il fatto che abbia preferito spassarsela in compagnia della sua dolce metà piuttosto che prepararsi in vista dello Slam sull’erba che prenderà il via a breve. In tanti hanno ironizzato sul suo modo di affilare le armi alla vigilia del Major londinese e insinuato che questo pit-stop di fuoco possa compromettere il suo cammino nella terra di re Carlo III.

Maria è certo una distrazione, ma sappiamo bene che Casper è uno stakanovista e che non lascerebbe mai e poi mai al caso la preparazione pre-Slam. Fa bene, quindi, a coniugare allenamenti e amore, soprattutto perché avere la Gallinari accanto, in bikini e caftano, dev’essere un privilegio di quelli a cui è davvero faticoso rinunciare.