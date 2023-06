Sacrificio Onana per prendere Lukaku: “Piano impossibile”

L’Inter potrebbe provare a prendere Romelu Lukaku a titolo definitivo dal Chelsea sfruttando la cessione di André Onana: ecco come starebbero davvero le cose.

Con Thuram e Azpilicueta quasi ufficiali, l’Inter continua a muoversi con grande vivacità sul mercato. In uscita ci sono Brozovic, Onana e Gosens. E proprio l’addio di Onana potrebbe aprire al clamoroso acquisto di Lukaku.

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY, pensa però che tale suggestione sia poco verosimile. E riguardo all’addio di Brozovic rivela informazioni di prima mano molto interessanti.

“Spinazzola non è più super performante come prima, ma è ancora un esterno validissimo“, ha spiegato Biasin, dopo aver rivelato che l’affare tra Inter e Roma, al momento è poco probabile. “Domani, invece, Marcus Thuram dovrebbe arrivare a Milano. È fatta anche per Bisseck, che arriverà dopo l’Europeo. C’è un accordo anche con Azpilicueta, che però deve liberarsi dal Chelsea. Per il resto bisogna capire se arriverà oppure no dal Manchester questa offerta per Onana”.

Ieri tutti davano per certo l’accordo fra Brozovic e i sauditi, ma per Biasin le cose stanno altrimenti. “Brozovic mi ha detto che al momento non ha parlato con nessuno. È una mezza verità ovviamente, ma la mia sensazione è che se tutti lo stanno spingendo in Arabia Saudita, lui sta spingendo per restare nel calcio europeo. In tal senso si può dire che sta aspettando il Barcellona”.

Vendere Onana per prendere Lukaku: “Non è verosimile“

Secondo alcuni giornalisti l’Inter vorrebbe prendere Lukaku a 30 milioni dal Chelsea dopo aver venduto Onana a 50 milioni ai Red Devils. Per Biasin questo tipo di affare, però, non è molto verosimile. “Un piano del genere è impossibile. Non ha neanche senso dare Onana al Chelsea per Lukaku più soldi. Non farei lo scambio tra Onana e Lukaku… L’Inter con Lukaku ha fatto una grande operazione con la cessione“.

“Onana lo farei partire solo davanti a una offerta senza senso e questa offerta al momento non è arrivata. Il calcio di Onana per Inzaghi è molto importante e il suo sostituto dovrà essere educato a un certo tipo di calcio. Non sarà semplice”.

“Sarà difficile trattenere Lukaku. E se non ci si dovesse riuscire, allora si valuterà cosa fare. Non è questo il momento per parlare di una ricerca di alternative”, ha continuato il giornalista.

“Non credo nemmeno che l’Inter valuti uno scambio con il Barcellona per Brozovic. Sarei sorpreso da un suo passaggio in Arabia Saudita per come lo conosco. L’Inter e il suo entourage spingono per la soluzione saudita, ma poi tutto dipende dal calciatore. L’anno scorso poteva andare via a zero e ha rifiutato una proposta di 8 milioni dal Barcellona. Adesso giustamente vuole decidere lui il proprio futuro”.