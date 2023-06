Alice Campello supera Belen: la foto in costume incanta il web

Alice Campello fa impallidire Belen Rodriguez: ecco perché la foto di lady Morata ha colto tutti di sorpresa.

Sei anni di matrimonio e quattro, splendidi, figli. Sulla loro storia d’amore ci si potrebbe scrivere un libro. Non perché sia più speciale di altre, ma perché è veramente tangibile quanto bene si vogliano e come si completino alla perfezione. E questo senza che nessuno dei due abbia mai messo in ombra l’altro.

Alice Campello non è una wag e basta. Sta con un calciatore, è vero, ma mentre la sua relazione con Alvaro Morata andava avanti ha trovato il modo di realizzare, uno dopo l’altro, tutti i suoi sogni. Ha 28 anni, una carriera ormai bene avviata ed è anche mamma di quattro bambini, due dei quali gemelli. Oltre ad essere una fashion blogger, una delle più apprezzate nel panorama italiano, è anche un’imprenditrice. Tutto ha avuto inizio con una linea di borse, ma il successo, dal punto di vista degli affari, è arrivato quando l’influencer di origini veneziane ha deciso di lanciare un brand di cosmetica. La sua creatura ha sfondato in men che non si dica. Sia per la filosofia del marchio in sé, distintosi perché rispettoso dell’ambiente, sia per l’influenza che la bella Alice ha, ormai è conclamato, sulla sua schiera di sostenitori.

Piace perché è spontanea e per nulla costruita. Piace perché, nonostante i tanti agi della sua vita, è una mamma come tante altre. Non si è montata la testa e lo si evince perfettamente dal modo in cui si relaziona con gli oltre 3 milioni di follower che popolano il suo profilo Instagram.

Alice Campello, il costume bianco e quel corpo da paura

E piace, ammettiamolo, anche perché è di una bellezza disarmante. Bionda e con un fisico da urlo, non dimentichiamoci che, essendo una fashion blogger, ha anche un gusto impeccabile in fatto di moda e nuove tendenze.

La foto in cui indossa un costume bianco ha fatto impazzire il popolo del web. Il suo lato B ne è protagonista assoluto, ma non è questo il solo dettaglio che ha fatto strabuzzare gli occhi agli utenti di Instagram. Ha stupito, e non poco, che la Campello sia già in formissima nonostante sia trascorsa solo qualche settimana dal parto.

Ha fatto addirittura meglio di Belen Rodriguez, se vogliamo, il cui corpo era tornato alla normalità alla velocità della luce dopo che aveva dato alla luce i suoi due bambini, Santiago e Luna. Che abbiano fatto un patto col diavolo, la showgirl e l’imprenditrice appassionata di calcio? Probabile. Sarà genetica, sarà fortuna, ma sta di fatto che Alice, stavolta, ha colto tutti di sorpresa.