Da Giorgia Rossi a Monica Bertini è già bikini mania: Instagram in tilt

Da Giorgia Rossi a Monica Bertini: l’estate è arrivata ed è giunto il momento di sfoggiare i propri bikini. Le conduttrici hanno già mandato Instagram in tilt.

È ufficialmente bikini mania. La bella stagione si sta facendo largo e le temperature si alzano sempre più, insieme ai bollenti spiriti degli utenti che, sui social, si stanno rifacendo gli occhi di fronte agli scatti delle celebrità più amate. E quando si parla di mondo dello sport, è impossibile non pensare alle regine del piccolo schermo Giorgia Rossi e Monica Bertini, le quali di recente hanno deliziato i follower con foto da togliere il fiato.

La prima è nota per la partecipazione a “Tiki Taka” in qualità di inviata, alla quale ha fatto seguito la conduzione di “Aspettando Pressing” e “Pressing”, trasmissioni che l’hanno portata alla consacrazione. Per diversi anni la meravigliosa Giorgia Rossi è stata uno dei volti più amati di Mediaset, prima di entrare a far parte della famiglia di Dazn al timone dei pre e post partita della Serie A.

Monica Bertini, da parte sua, si è fatta conoscere in programmi come “Balalaika – Dalla Russia col pallone”, “Mai dire Mondiali FIFA” e il già menzionato “Tiki Taka”, ai quali ha preso parte in qualità di ospite ed inviata. Ha raggiunto l’affermazione alla conduzione del tg “Sport Mediaset” e di “Pressing”. Oggi continua ad essere il volto del celebre talk show dedicato al calcio.

Da Giorgia Rossi a Monica Bertini: le conduttrici sportive fanno sognare i social con le loro foto in costume

Entrambe le conduttrici hanno conquistato le simpatie dei tifosi dimostrando di avere ottime doti, oltre ad una grande professionalità. La fama sul piccolo schermo le ha rese molto popolari anche sul web, dove ormai sono delle vere dive con profili seguitissimi. I loro post vengono puntualmente sommersi dai like e dai commenti dei follower, che hanno saputo conquistare anche grazie alla loro bellezza ed avvenenza.

Sia Rossi che Bertini, infatti, si sono sempre contraddistinte per il loro fascino. Ora che l’estate ha avuto finalmente inizio, come molti altri personaggi celebri non hanno resistito alla tentazione di iniziare a sfoggiare i loro bikini preferiti. La splendida Rossi, di recente, ha condiviso tra le sue storie uno scatto in cui è possibile vederla con indosso un bel costume azzurro, che mette in evidenza le sue curve.

La conduttrice lo ha abbinato ad uno stile piuttosto sbarazzino, completando il look con un cappellino a visiera ed un paio di occhiali da sole scuri. Sul profilo di Bertini, invece, è apparso un selfie nel quale ha deciso di sfoderare un bikini rosa, abbinato ad una vestaglia verde che lasciato aperta. Nella didascalia del post – che i fan non hanno esitato a riempire di complimenti rimarcando il suo charme – ha dato il benvenuto alla bella stagione.