Carolina Marcialis festeggia l’estate: il bikini è minuscolo

Carolina Marcialis festeggia l’estate: il bikini della moglie di Cassano è minuscolo. E i fan mandano in tilt il social

Sicuramente, e non ce ne voglia, è diventata famosa nel momento in cui ha messo su famiglia con Antonio Cassano. Carolina Marcialis, ex stella della pallanuoto, è arrivata sotto i riflettori perché, appunto, ha sposato l’ex talento di Bari Vecchia, adesso opinionista alla BOBO TV, il programma su Twitch sempre in crescita.

Ma da quel momento, anche per via di una bellezza che non passa inosservata, la Marcialis, che mai ha fatto parlare di sé per gossip o altro, si è presa la sua di scena. Da un poco di tempo sui propri profili social si mostra in tutta la sua bellezza puntando su quella che è una moda del momento: vale a dire mostrare il proprio outfit prima di uscire di casa. E lo fa, soprattutto, mostrando tutti i passaggi della vestizione mettendo così, in mostra, il fisico statuario di una sportiva che riesce, vuoi o non vuoi, a catalizzare gli occhi addosso di tutti. E adesso, con l’estate ormai arrivata, i suoi follower possono mettersi comodi: il bikini piazzato, uno dei primi, è minuscolo.

Carolina Marcialis, il bikini è da urlo

Sì, Carolina ha deciso, come potete vedere dalla foto sotto, di regalare ai propri seguaci uno scatto mozzafiato. Un bikini da urlo e con un’espressione anche galeotta. Chissà Cassano se è geloso della splendida moglie che incanta su Instagram. Un social che, Antonio, ha conosciuto da poco visto che il profilo non è stato aperto tanto tempo fa.

Insomma, una Marcialis che fa capire di essere una donna forte, una mamma forte, una di quelle che non si lasciano trascinare da niente e nemmeno da quelle che, sempre, e che coinvolgono tutti sui social, sono le polemiche quando qualcuno pubblica una foto dove si mette in bella mostra. La sua bellezza è comunque riconosciuta da tutti, e non può essere altrimenti. Quindi, mettetevi comodi amici: con l’estate parte lo show di tutti.