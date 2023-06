Camila Giorgi, fan in apnea: un selfie che toglie il respiro

Camila Giorgi alza l’asticella e lascia i follower senza fiato: il sensualissimo selfie basterà per farsi perdonare?

Neanche il tempo di archiviare l’ultimo torneo, e le polemiche che ha scaturito il suo gesto, che è già ora, per Camila Giorgi, di tornare in campo. La stagione sull’erba corre più velocemente di tutte le altre e non c’è tempo, di conseguenza, per rifiatare. Neppure un po’. Neanche prima di Wimbledon, terzo Slam dell’anno.

La tennista marchigiana è reduce dal Wta di Birmingham, dove la sua partecipazione è stata caratterizzata, più che dalla prestazione in sé, dalla condotta molto poco sportiva che ha avuto durante la partita contro Venus Williams. La maceratese, lo ricordiamo, ha stretto il pugno in segno di esultanza proprio mentre la sua avversaria cadeva a terra. Quello che è successo dopo lo sanno, oramai, anche i muri. La sorella di Serena si è vendicata nel migliore dei modi, battendola e, come hanno metaforicamente affermato in tanti, “sbranandola“.

Il cammino della Giorgi si è dunque concluso così, tra le polemiche, con una sconfitta decisamente inaspettata. Venus ha pur sempre 43 anni e nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di lei, considerando che Camila, almeno sulla carta, aveva molte più chance della Venere nera. Ma il tennis è così: imprevedibile e sempre sorprendente.

Camila Giorgi pronta a “mordere”: la conferma è nel look

Avrà modo di rifarsi quanto prima, in ogni caso, l’ex numero 1 d’Italia. Il suo nome non era nel tabellone principale del Wta di Eastbourne, eppure è proprio lì che si trova adesso la bella Camila. Segno che, molto probabilmente, vi prenderà parte. Potrebbe essere subentrata a Paula Badosa, che si è invece cancellata dal main draw.

Dovrà riconquistarsi la fiducia dei fan, adesso, la stella del Canada Open 2021. Perché la sua palese mancanza di fair-play, a quanto pare, non è piaciuta proprio a nessuno. I suoi sostenitori più fedeli, invece, non l’hanno mai abbandonata. E lei, per tutta risposta, ha ben pensato di fare loro un regalo meraviglioso. Ma un pizzico pericoloso, a dirla tutta.

Un selfie di quelli sensualissimi, per la precisione, scattato prima, presumiamo, di uscire. Indossa una minigonna di jeans, la splendida Camila, abbinata ad un blazer che strizza l’occhio ad uno dei trend che più preferisce: l’animalier. La giacca maculata si sposa benissimo con il suo carattere grintoso e suggerisce, forse, che stavolta non si farà sbranare da nessuno. Che ad Eastbourne, semmai, sarà lei a fare un sol boccone delle sue avversarie.