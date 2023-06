Monica Bertini, benvenuta estate: l’ultima foto infiamma Instagram

Monca Bertini, benvenuta estate: la bella giornalista di Mediaset non passa inosservata. Ecco la foto che ha infiammata Instagram

Così come i calciatori – almeno alcuni – che sono in vacanza, adesso al mare ci stanno anche alcuni addetti ai lavori, quelli che per esempio hanno seguito da vicino il campionato, lunghissimo e strano visto che c’è stato il Mondiale di mezzo e che prima di ripartire hanno tutta l’intenzione di ricaricare le pile.

Ieri è toccato a Giorgia Rossi entrare nel mirino dei fan sui social. Mentre oggi tocca a Monica Bertini, giornalista di Mediaset, che si sta concedendo qualche giorno di relax al mare. Ampiamente meritato, c’è da dirlo, anche lei è stata in prima linea nell’annata che adesso è in archivio e sarà di nuovo in prima linea presto, con il calciomercato e con una stagione che nei primi quindici giorni di luglio ricomincerà per tutti. La Bertini, come sappiamo, è uno dei volti più amati dei tifosi, un volto familiare quasi, che ogni tanto regala qualche perla sul proprio profilo Instagram. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, con uno scatto che, senza girarci troppo intorno, ha mandato il tilt il noto social network visti i like che ha preso.

Monica Bertini, la foto fa pieno di like

“Benvenuta estate, con un giorno di ritardo”. Questa la didascalia che Monica Bertini ha messo per accompagnare la foto. E i commenti come al solito non si sono sprecati tra i suoi fan: alcuni l’hanno eletta come la più bella giornalista sportiva in circolazione, anche se la lotta è veramente ardua visto che oltre Giorgia Rossi c’è anche Diletta Leotta. E qualcuno ci scuserà se non la nominiamo.

Un primo assaggio d’estate quindi per la giornalista, che ha lasciato di stucco i fan con la foto pubblicata. In costume anche se il mare non si vede ancora ma siamo certi che nelle prossime ore arriverà anche nei suoi scatti. Sì, perché è bello, soprattutto quando sei ben voluta, condividere tutto con i propri fan sui social. E Monica Bertini è ben voluta da tutti e con la sua gentilezza, ma anche con le sue competenze in ambito calcistico, è riuscita a tenere lontani gli haters.