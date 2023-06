Camila Giorgi, la bretellina fa i dispetti: lo scatto infuocato accende i social

Camila Giorgi, la foto della tennista ha fatto impazzire i follower: dalla vita in su uno spettacolo senza precedenti.

Il popolo dei social non sembra avere la benché minima intenzione di perdonarla. Quello che ha fatto qualche giorno fa a Birmingham, durante la partita contro la leggendaria Venus Williams, è a detta di molti imperdonabile. Tanto che nessuno sembra essersi lasciato alle spalle il siparietto inglese.

Se ne continua a parlare in ogni dove e con una certa insistenza. Addirittura è intervenuto qualcuno dal passato, nelle scorse ore, per rimpolpare la “giuria” che ha già abbondantemente bocciato in materia di fair-play la tennista azzurra Camila Giorgi. Non è piaciuto neppure alla mitica Martina Navratilova, la 18 volte campionessa Slam, che ha ben pensato di racchiudere in un tweet il suo pensiero su questa faccenda. Il riferimento, ovviamente, è al fatto che l’ex numero 1 d’Italia ha esultato e stretto il pugno in segno di vittoria per celebrare un punto mentre Venus Williams scivolava sull’erba e cadeva a terra. Un gesto, mettiamola così, poco ortodosso in un contesto sportivo, in cui la competitività non dovrebbe mai prevalere sull’empatia. Ma tant’è.

“Le sta bene – ha scritto su Twitter l’ex tennista di Praga – Venus l’ha comunque presa a calci nel sedere. Se è andata così, è stato davvero riprovevole da parte di Giorgi”. Un messaggio sintetico ma estremamente rappresentativo, in ogni caso, di quella che sembrerebbe essere un’opinione ormai comune sui fatti di Birmingham.

Camila Giorgi, la schiena nuda accende la fantasia dei fan

Non resta che capire, a questo punto, in che modo abbia reagito Camila a questo fiume di accuse e di polemiche. Esattamente come ci aspettavamo: come se fosse impermeabile, cioè, alle critiche, definizione che lei stessa aveva usato qualche tempo fa per descrivere il suo atteggiamento nei confronti degli haters.

Sui social non ha speso una parola su quanto accaduto. Ma non perché non ne avesse voglia, semplicemente perché i suoi profili non li usa in questo modo. Quelli sono riservati a contenuti di ben altra natura e lo dimostra il fatto che anche in queste ore abbia postato solo ed esclusivamente scatti infuocati.

Come quello, assolutamente pazzesco, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi follower, che sono oramai più di 700mila. Camila indossa un abitino cortissimo, la cui bretellina è scivolata giù costringendola a tenerlo su con le mani. S’intravede comunque la sua sensualissima schiena nuda, per il resto libero spazio all’immaginazione. E, ora più che mai, alle fantasie.