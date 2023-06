Berrettini shock, tremano i tifosi: l’ora più buia e quelle voci

Berrettini, il peggio non è ancora alle spalle: le ultime notizie sul tennista romano non sono affatto rassicuranti.

A volte si pensa che peggio di come stia già andando non possa proprio andare. Ma, nella maggior parte dei casi, purtroppo ci sbagliamo. È proprio quando pensiamo che le cose possano solo migliorare, che il dolore sia finalmente alle spalle, che il destino si accanisce ancor di più.

Ne sa qualcosa Matteo Berrettini, che sta attraversando il suo momento peggiore da quando è approdato nel circuito maggiore. Tutte le volte che si è fatto male, tutte le volte che il fato gli ha messo i bastoni tra le ruote, abbiamo creduto che al suo ritorno tutto sarebbe stato diverso. Che si sarebbe ripreso con gli interessi quello che la vita, in svariate occasioni, gli aveva portato via. Pensavamo che sarebbe tornato alle Finals per rifarsi dopo il forfait del 2021, ad esempio, ma così non è stato. Perché anche il 2022, purtroppo, è stato molto crudele con il tennista romano che due anni fa ha giocato la finale di Wimbledon.

E sbagliava chi credeva che il peggio fosse ormai passato, perché il 2023, almeno per il momento, è stato addirittura peggiore dell’anno che lo ha proceduto. Berrettini ha giocato solo una manciata di partite e non è mai riuscito a tornare alla sua forma ottimale, a causa dei troppi infortuni subiti. È rimasto fermo per due mesi e ha saltato tutta la stagione sulla terra rossa. È rientrato due settimane fa per inaugurare quella sull’erba ma, dopo la sconfitta, si è ritirato dal Queen’s a causa, così pare, di una recidiva del problema agli addominali. E il guaio è che potrebbe non essere finita qui.

Berrettini, il peggio è alle spalle. O forse no

C’è un’ipotesi di gran lunga peggiore, tuttavia, dello spettro di un ennesimo stop forzato. A sganciare la bomba è stato Nicola Pietrangeli, ex numero 1 d’Italia ed ex capitano della Nazionale azzurra, che in un’intervista rilasciata a Notizie.com ha rivelato un dettaglio che getta ancor più ombre sul futuro di Berrettini.

“Io spero che la voce che circola – queste le sue parole – ovvero che stia addirittura pensando di smettere, non sia vera. Sarebbe un dramma – ha osservato Pietrangeli – per lui e per il tennis italiano”. Un’indiscrezione che non trova conferma, almeno al momento, e che è necessario contestualizzare. È assai probabile che il tennista romano lo abbia detto e magari anche pensato perché indotto a farlo, appunto, dalle circostanze a lui avverse. Non sta di certo attraversando un momento molto piacevole, l’ex numero 1 d’Italia, ed è del tutto legittimo che in questo frangente sia in balia del pessimismo.

Speriamo, quindi, che si tratti solo di questo. Ha ragione Pietrangeli, d’altra parte, quando dice che il suo ritiro sarebbe un dramma. Per lui, ovviamente, ma anche per i tifosi. Anche perché, quello è poco ma sicuro, di tempo per riprendersi ciò che il destino gli ha portato via ce n’è ancora in abbondanza.