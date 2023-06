Ajla Tomljanovic, contorsioni con vista: il video spiazza i fan

Ajla Tomljanovic, il video da non credere è apparso qualche ora fa nelle sue Instagram stories: un panorama molto “suggestivo”.

Di sorelle è come se ne avesse tre. Una è biologica ed è sangue del suo sangue, mentre altre due le sono solo cugine, ma con loro ha un rapporto che va ben al di là di questo mero rapporto di parentela. Sì, perché Ajla Tomljanovic è legata a Cilia e Nina Ghaibi tanto quanto lo è alla “sua” Hana.

Il mitico quartetto ha più volte fatto sbellicare dalle risate il popolo dei social. Le quattro ragazze se la spassano alla grande, quando sono insieme, regalando scatti, video e siparietti divertentissimi a chi le segue su Instagram. E la tennista nativa di Zagabria, da mesi ferma ai box per via di un brutto infortunio per il quale si è reso necessario un intervento chirurgico, lo ha fatto anche qualche ora fa. In occasione del compleanno della cugina Nina, che tra le altre cose è la fidanzata del campione Felix Auger-Aliassime, ha postato sul suo profilo un filmato che ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosissimi follower.

Così come lady Aliassime aveva fatto con lei, Ajla ha voluto rendere la sua giornata più speciale con una carrellata di contenuti. Tra foto sexy e reel, i suoi auguri sono stati sinceri e “completi”, sotto tutti i punti di vista.

Ajla Tomljanovic, performance e lato B da 10 e lode

Il video al quale abbiamo accennato poco prima, però, ha fatto faville. Questo perché al suo interno si vede la Tomljanovic, alle prese con delle contorsioni a luci rosse, in compagnia proprio dell’affascinante Nina Ghaibi, che bella com’è ha un seguito notevolissimo sui social network.

La bella Ajla, ex fidanzata di Matteo Berrettini, si è improvvisata, se così la si può definire, “palo”. E la cugina si è arrampicata su di lei con l’agilità di un koala, mettendo peraltro in mostra le innumerevoli doti che Madre Natura le ha dato in dono. Incluso, appunto, un lato B formidabile che tra un movimento e l’altro si vede praticamente a tutto schermo.

Un video a suo modo sensuale, dunque, ma anche divertentissimo, che mostra bene quanto le due cugine siano affiatate e quanto, soprattutto, si divertano quando hanno la possibilità di trascorrere del tempo insieme. E poco importa se i tempi delle uscite a 4, quando Ajla e Matteo erano una coppia, siano lontani. Le due “quasi sorelle” hanno trovato un nuovo equilibrio e chi se ne infischia, se l’elemento romano del gruppo è venuto meno.