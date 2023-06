Szczesny in vendita: “L’unico che può sostituirlo è Donnarumma”

Con Allegri, i rapporti non sono più idilliaci da tempo, in più il portiere ha un ingaggio troppo elevato… Ma davvero Szczesny potrebbe essere messo in vendita?

Il polacco vorrebbe continuare nonostante tutto a giocare in bianconero, ma per la dirigenza il suo ingaggio è troppo alto: prende cinque volte più di Perin. La Juve ha bisogno di ridimensionare, per questo, c’è chi parla di una possibile cessione. E chi arriverebbe al posto di Szczesny? Piacciono Vicario e Carnesecchi, ma qualcuno pensa anche al colpaccio Donnarumma…

Il portiere ex Cremonese, Udinese e Sampdoria e preparatore (Samp e Milan) Luigi Turci è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di Szczesny e confrontarlo con Gigio Donnarumma. Secondo l’ex portiere fra il polacco e il nazionale italiano, la Juve dovrebbe scegliere il secondo.

“Szczesny si è rivelato un portiere solido e vincente“, ha spiegato Turci. “Non a caso è il portiere della nazionale polacca. Ha disputato un ottimo Mondiale. Sostituirlo è difficilissimo. Per me per sostituirlo ci vorrebbe solo il portiere della nazionale italiana. A Perin va la mia stima, ma onestamente ritengo che il ruolo che sta ricoprendo ora è perfetto“.

“Se la Juve dovesse cedere Szczesny, l’unico nome è Donnarumma. Bisogna trovare un portiere della stessa esperienza e solidità di Szczesny. Per me l’unico che potrebbe sostituirlo è lui: Donnarumma vorrà rilanciarsi, dimostrare che è ancora il numero uno, e la Juve potrebbe essere la piazza perfetta”.

Secondo Turci, Donnarumma non è più sicuro di voler restare al PSG, e la Juve potrebbe trovare un accordo conveniente con i parigini, ma prima bisogna capire se Szczesny è davvero in vendita. “Gigio può rinascere in Italia, è il campionato in cui è esploso“, ha spiegato l’ex portiere.

Poi Turci ha parlato dei rumors di mercato a proposito di una cessione di Tonali al Newcastle. “Non vedo quale sia il problema di queste cifre. Dal punto di vista etico potremmo discuterne all’infinito. Ma tutto è crollato con Neymar. Le regole di mercato si sono sconvolte. I problemi non sono le cifre ma trovare una squadra che le paghi. Se si trova allora ha mercato. 70 milioni per Tonali mi sembrano troppi per non accettarli”.

“L’idea di vendere Tonali nasce dalla volontà di reinvestire il ricavato. Se decide di vendere è per rinforzarsi. Milinkovic-Savic e Frattesi sono due nomi top. Per il tifoso sapere di perdere un giocatore forte come Tonali può rappresentare debolezza, ma lo si fa per rinforzarsi. Se va su questi due nomi non vedo perché storcere il naso”.

Infine un commento su Onana: “Onana è un giocatore che ha finito in crescendo, è andato migliorando partita dopo partita. Ha grandissima personalità e una grandissima fase di possesso, e nell’Inter è un valore aggiunto. Per quanto riguarda la tecnica specifica deve migliorare ancora. Le cifre che girano sono in linea col mercato. Se Alisson è stato venduto a quelle cifre Onana ne può valere altrettanto”.