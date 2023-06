Camila Giorgi e Berrettini di nuovo insieme: i social non perdonano

Camilla Giorgi e di Berrettini di nuovo insieme: i social non perdonano la tennista azzurra dopo quello che è successo nelle ultime ore

Il momento è quello che è per Camila Giorgi. E in generale anche per Matteo Berrettini, un altro che non sta vivendo il suo momento di forma migliore. E i social non perdonano nessuno, né la bella tennista maceratese, né il bel romano.

La prima è uscita ieri per mano di Venus Williams dal secondo torneo in erba della stagione. Ed è questo che gli contestano i tifosi, visto che è riuscita ad andare al terzo set con una che ha fatto la storia di questo sport, ma che sicuramente per l’età che avanza non può essere al massimo della condizione fisica. Ed è proprio su di lei che adesso ci concentriamo che forse non ha capito realmente quanto i tifosi ci tenevano al suo passaggio del turno ed ha pubblicato una foto sui social. Ed è proprio qui che i fan si sono scatenati, in maniera importante, non perdonandogli nemmeno l’atteggiamento che ha avuto durante il match, quando l’avversaria era a terra per un infortunio ma lei ha deciso di giocare e fare punto, urlando anche un sì a pieni polmoni che stride con quello che è il Fair Play. Insomma, un momento negativo e anche qualche uscita a vuoto.

Camila Giorgi come Berrettini, i social non perdonano

La foto che ha postato Camilla sui social è la solita: un outfit che la rende davvero bella oltre l’oggettività che lei, bella, lo è di suo. Ma come detto nessuno gli ha perdonato nulla, niente, zero, visto che qualcuno scrive “rendi meglio così che sui campi da tennis”.

Un altro utente spiega: “Niente da dire, ogni altro commento sarebbe superfluo” sottolinea. Mentre qualche altro gli dice che forse sarebbe il momento di abbandonare la racchetta. Qualcuno però la difende, anche se sono pochi, chiedendo al popolo social di smetterla con commenti che hanno poco a che fare con lo sport. Ma quando si parte allora è difficile uscirne fuori. E questo potrebbe anche toccare mentalmente Camila che comunque c’è da dirlo in questi anni mai si è tirata indietro di fronte a quelle che sono state le proprie responsabilità.