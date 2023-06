Silvestri incorona Meret: “Mi ha raccontato il suo segreto”

Novità per Alex Meret: il portiere della Nazionale e del Napoli vuol continuare a difendere la porta degli azzurri e confermarsi fra i migliori portieri della Serie A.

Di recente, Pastorello, procuratore di Meret, ha parlato del futuro del suo assistito: il portiere dovrebbe, salvo clamorose sorprese, continuare a giocare con il Napoli, dopo essersi confermato come uno dei portieri più in forma della Serie A. Sembra anche che Garcia foglia dargli fiducia: il nuovo tecnico avrebbe già fatto capire di voler tenere Gollini e Meret.

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, direttamente da Formentera e ha detto la sua su vari colleghi italiani, tra cui Donnarumma, Rui Patricio e Meret.

“C’era stato un interessamento della Roma poi però le cose non sono andate in porto“, ha confessato Silvestri. “Penso che Rui Patricio sia un portiere molto esperto e di qualità. Sì, è difficile di no a vestire la maglia della Roma perché comunque è uno dei club più storici in Italia e mi ha sempre affascinato moltissimo. Però sono cose che non posso decidere io. Ora sono il portiere dell’Udinese, sono contento di esserlo e va bene così”.

Su chi sia, attualmente, il portiere più forte in assoluto, Silvestri non ha dubbi: “Gigio lo conosco molto bene, siamo amici e devo dire che la scelta di andare al PSG è stata molto radicale, però è andato in uno dei club più importanti al mondo. Sicuramente ci avrà pensato bene e avrà fatto tutte le sue valutazioni“.

“Penso sia normale che si facciano degli errori, spesso vedo anche su internet che gli vengono date colpe assurde che secondo me non ha. Donnarumma è un po’ bersagliato da voi giornalisti, penso che sia insieme a Courtois il portiere più forte al mondo“.

Meret il più forte in Serie A: “Ha dimostrato grande forza mentale“

Silvestri ha poi parlato della stagione non perfetta dell’Udinese: “Siamo partiti forte, forse troppo forte. Poi siamo un po’ calati e le squadre di alta classifica hanno iniziato a venire fuori e macinare punti. Sono ritmi difficili da mantenere per una squadra come l’Udinese. Poi abbiamo avuti diversi infortuni, perdendo giocatori importanti che in una rosa come la nostra si fanno sentire”.

Infine un commento su Alex Meret: “Quest’anno Meret è stato fortissimo a livello mentale, questo è stato il suo segreto. Ci ho parlato all’andata e mi raccontò tutta la sua vicenda“.

“Una stagione fatta in questo modo vuole dire che ha avuto veramente grande forza, non era una stagione partita bene ma con le prestazioni che ha fatto si è guadagnato la titolarità e alla fine è stato uno dei migliori portieri della Serie A”.