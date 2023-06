Scamacca alla Roma: “Potrebbe sbocciare con Mourinho”

L’Inter potrebbe chiudere a breve per Frattesi e, intanto, potrebbe muoversi anche per Scamacca, su cui ci sono anche Roma, Milan e Juventus.

Secondo Emiliano Leva, dirigente e allenatore, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPALY, il ventiquattrenne Gianluca Scamacca farebbe bene ad andare alla Roma, per farsi educare da José Mourinho. Leva parla dei due con cognizione di causa visti crescere.

“Frattesi è pronto per un salto di qualità in un club importante“, ha dichiarato Leva, “senza nulla togliere ai club in cui ha militato, ma è pronto per una big. Lo abbiamo visto anche in Nazionale, è pronto sotto tutti i punti di vista. Nel momento in cui un giocatore arriva in nazionale ha ancora tempo per migliorare ma vuol dire che ha raggiunto una maturità importante“.

“Per me in un centrocampo a tre può giocare con tutti i club che sono stati accostati a lui“, ha continuato l’intervistato, “poi bisogna capire allenatore e società che tipo di squadra vogliono strutturare. Lui, in un centrocampo a tre, facendo la mezzala di inserimento, può far meglio di quanto ha fatto finora”.

Poi il dirigente ha parlato di Scamacca, che a breve dovrebbe lasciare il West Ham, in prestito o a titolo definitivo: “Dal mio punto di vista Scamacca ha tutte le capacità per diventare un top player, magari anche a Roma. L’ho conosciuto per tre anni stando a contatto con lui quasi tutti i giorni. Un ragazzo esemplare, sempre a disposizione anche per i compagni“.

Scamacca tra Inter e Roma: “Dovrebbe andare da Mourinho“

“Ciò che è accaduto in passato è passato. Bisogna separare le situazioni calcistiche da quella extracalcistiche, e non entro nelle vicissitudini familiari. Dico che lui si è sempre messo a disposizione di società e compagni, e dunque credo Scamacca abbia la serietà per diventare un top player anche a Roma. Con Mourihno potrebbe sbocciare. Poi, specialmente in Italia, sono piazze in cui trovi pressione, piazze calde, ma è un ragazzo serio e dedito al lavoro sul campo, lo ha dimostrato anche con altre società”.

“Scamacca ha sempre avuto un carattere forte, già a quindici anni partì per andare in Olanda“, ha continuato il dirigente. “La scelta di andare a giocare in Premier League deriva dal fatto che lui va a cercarsi stimoli, secondo me non ha bisogno di rilanciarsi, è già un calciatore affermato, sicuramente dovrà migliorare in determinati aspetti, però abbiamo già visto che sa fare goal da qualunque posizione”.

“Per quanto riguarda Scamacca e Frattesi, sì si intravedeva qualcosa da quando erano giovani“, ha concluso l’intervistato. “Frattesi era molto dotato tecnicamente mentre Scamacca aveva già un fisico al di sopra degli altri, quindi qualcosa in più si intravedeva. Entrambi giocavano come esterni“.