Calciomercato Inter, Brozovic in Arabia Saudita: “Non c’è logica”

Pare che l’offerta pervenuta dall’Arabia, dall’Al-Nassr, per Marcelo Brozovic sia una seria. Si parla di un primo approccio da 15 milioni.

L’Inter avrebbe risposto no all’offerta, ma non per non perdere Brozovic: probabilmente la dirigenza si aspetta un rilancio. Pepe Ferrario, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per commentare la notizia dell’offerta dall’Arabia per Marcelo Brozovic.

“O Marotta ha preso un colpo in testa“, ha esordito Ferrario, “o Zhang è completamente impazzito, ma non c’è logica dietro alle voci sull’Arabia. Parliamo di un trentenne, uno dei migliori centrocampisti del mondo, e dovrebbe andare via per 15 milioni? Leggo valutazioni da 30 milioni per difensori ultratrentenni. O In Arabia hanno deciso di prendere per i fondelli l’Inter o non capisco“.

“È vero che Brozovic può partire, ma da qui a parlare di un affare in chiusura a quelle cifre ce ne passa“, ha continuato l’intervistato. “Sono tornato a lavoro dopo una pausa e ho scoperto dai social che è stato venduto anche Dimarco e che Barella spaventa l’Inter perché davanti a un’offerta da 100 milioni sarebbe costretta ad ascoltarla. A me dispiace ma sta diventando un grande baraccone così”.

“Di poco fa sono le dichiarazioni di Corsi su Vicario, con una big italiana molto interessata e che venderà a breve il suo portiere all’estero“, ha continuato il giornalista. “Tutto porta a pensare che parli dell’Inter ma, secondo me, anche l’eventuale partenza di Brozovic per l’Arabia, tornando a prima, potrebbe avere una logica“.

Brozovic in Arabia e Onana in Premier: “Il problema dell’Inter è in attacco”

In questo momento, secondo il giornalista, l’Inter è portata a sentirsi coperta in regia, con Calhanoglu che può reggere il centrocampo, e Asllani. “C’è bisogno di una mezzala, e quindi cedo Brozovic per prendere per esempio Frattesi. Un’operazione che presenta tanti rischi, perché Brozovic per me è il centrocampista più forte, ma avrebbe senso“.

“Per Onana sarebbe una grande plusvalenza, però il camerunense ha una leadership fortissima oltre a essere bravo. Nello spogliatoio servono i leader, nella prima parte di stagione all’Inter sono mancati leader, nella seconda metà di stagione è emerso Onana, è tornato Lukaku che ha sbagliato in finale di Champions ma è un leader“, ha detto ancora il giornalista. “Mi rendo conto però che nel caso arrivasse un’offerta per Onana sarebbe difficile non prenderla in considerazione”.

“Mi aspetto un innesto a centrocampo, al di là di Frattesi c’è da sostituire Gagliardini. In attacco c’è da lavorare, perché per Lukaku la trattativa non è facile. Domandare è lecito rispondere è cortesia, l’Inter va a chiedere un altro prestito al Chelsea e vedremo la risposta“.

“C’è Dzeko in partenza e la situazione Correa è in evoluzione. Ha avuto proposte dalla Turchia, dovesse rimanere sarebbe perché l’Inter non è riuscita a cederlo. C’è da monitorare le fasce, può essere ceduto Gosens che, secondo me, è cresciuto ma si potrebbe monetizzare. Ci sono dei buchi da colmare oltre alle valutazioni da fare in merito a chi partirà”.