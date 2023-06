La Serie A parla francese: “Milan vicino a Thuram e Garcia sorpresa a Napoli”

Il Milan continua a insistere per Marcus Thuram nonostante la concorrenza del PSG: Pioli si è speso in prima persona per convincere l’attaccante francese, e tra qualche giorno dovrebbe arrivare la risposta.

Fabrizio Ferrari, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Nel suo intervento ha parlato di Marcus Thuram e della corte del Milan, ma anche di Kephren, il fratello minore di Marcus, che piace a mezza Europa.

“Credo che al Milan abbiano dato una sterzata importante per Thuram, e se sarà positiva o negativa lo diranno solo i risultati. Questo fa sì che si vada verso un certo tipo di mercato, molto più giovane e tendenzialmente alla base francofono“, ha dichiarato Ferrari. “O perlomeno si guarda a giocatori che facevano parte dello scouting system di Moncada e di chi è rimasto nel Milan“.

“Thuram sarebbe un grande colpo, ma non conosco bene i termini del salario, purtroppo in Italia da quel punto di vista siamo in difficoltà. Penso che alla fine come sempre determinante sarà la volontà del giocatore in caso di offerte similari a livello di ingaggio“.

“Kephren Thuram, lo conosco meglio dell’altro paradossalmente“, ha continuato Ferrari. “Osservo spesso il Nizza, è un giocatore che ha un passo impressionante. Bisogna capire il club come ripartirà, hanno avuto qualche problema, è un giocatore da seguire. Marcus però giocando in una posizione diversa e ha un appeal completamente diverso anche a livello economico”.

Milan vicino a Marcus Thuram e sorpresa Garcia al Napoli: “I francesi cambieranno la Serie A”

Secondo Ferrari i francesi potrebbero essere protagonisti in A. A partire da Rudi Garcia. “Tempo fa feci un’intervista, mi chiesero il tecnico più accreditato per andare la Napoli, c’erano in lizza Garcia, Galtier e Fonseca. Pensavo a quest’ultimo perché era il più fresco per quanto riguarda l’esperienza in Italia, veniva dall’esperienza alla Roma, e poteva proporre il suo calcio al Napoli“, ha spiegato l’intervistato.

“Galtier mi sembrava l’opzione più difficile, poteva essere un’alternativa visto che lascerà il PSG, ma era difficile. Su Garcia non avrei scommesso un euro, mi sembrava fuori dalla situazione avendo allenato ultimamente in Arabia, non me lo aspettavo, però è un tecnico di grandissima esperienza. Può essere il tecnico giusto per una squadra come il Napoli, però non lo vedo allenare da un bel po’, sono curioso di rivederlo”.

“Garcia italianizzò moltissimo il Lione nelle coppe“, ha spiegato l’agente FIFA, “arrivò molto lontano in Champions anche grazie a una solida fase difensiva. Ho parlato con grandi allenatori e chiunque dice che la fortuna è un fattore sempre determinante anche. Comunque, è un allenatore preparatissimo, anche a Marsiglia ha fatto molto bene e l’ambiente è complesso, anche Lione lo è, abbiamo una visione un po’ lontana noi, ma c’è una tifoseria che si aspetta di vincere non vince da tanti anni. Un presidente molto simile a De Laurentiis, ricordo ancora la trattativa Gonalos“.

“Rudi Garcia è molto bravo nella gestione dei giocatori di grande importanza. Però ho un debole per Fonseca perché mi piace per come allena. Alla fine, però Garcia potrebbe essere la scelta giusta”.