Williams-Giorgi, Wta Birmingham: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Williams-Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Birmingham: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Cinque volte campionessa di Wimbledon, 49 titoli in carriera, ex numero uno al mondo. Non serve sciorinare altri numeri per ricordare come Venus Williams, classe 1980, abbia scritto pagine importanti della storia del tennis. Ma la fenomenale giocatrice americana, nonostante abbia da poco compiuto 43 anni, non ha intenzione di appendere la racchetta al chiodo. E, come lo scorso anno, ha deciso di rimettersi in gioco in vista di Wimbledon.

La scorsa settimana è scesa in campo dopo più di cinque mesi – la sua ultima apparizione nel circuito era stata ad Auckland, in Nuova Zelanda – e l’ha fatto a ‘s-Hertogenbosch, usufruendo di una wild card concessale dagli organizzatori. Non è riuscita a superare il primo turno, perdendo in tre set e dopo circa due ore e mezza di gioco contro la svizzera Celine Naef, di ventitré anni più giovane. A Birmingham il sorteggio l’ha accoppiata alla nostra Camila Giorgi, che va a caccia di riscatto dopo l’inopinata sconfitta contro Elizabeth Mandlik in quel di Nottingham. Un match letteralmente buttato via dall’azzurra (5-7 7-5 3-6) che ha commesso la bellezza di 20 doppi falli contro la giocatrice britannica. La maceratese, a differenza della Williams, aveva comunque superato un turno, imponendosi sull’americana Madison Brengle, in quell’occasione senza concedere neanche un set.

Sono due i precedenti tra Williams e Giorgi e l’ultimo risale a cinque anni fa. Nell’edizione 2018 dello US Open la più grande delle sorelle Williams ebbe la meglio in due set. La Giorgi non riuscì a spuntarla neppure nel loro primo confronto, datato gennaio 2015 agli Australian Open: all’epoca servirono tre set all’americana per prevalere sull’azzurra.

Dove vedere Williams-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Birmingham tra Venus Williams e Camila Giorgi sarà trasmesso lunedì 19 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida Williams-Giorgi anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 15:00.

Williams-Giorgi: il pronostico

Il gioco sempre molto aggressivo da fondocampo rendono la Giorgi una potenziale minaccia per chiunque su una superficie come l’erba. Occhio, però, all’esperienza infinita di una campionessa come la Williams, sebbene atleticamente non sia neppure minimamente paragonabile a quella di dieci o venti anni fa. Giorgi favorita ma ci aspettiamo una gara molto combattuta, da più di 20 game complessivi.