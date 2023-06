Gratta e Vinci, operaia vince 100mila euro: questo tagliando è unico

Gratta e Vinci, un altro colpo con il nuovo tagliando, unico nel suo genere. Un’operaia ha vinto 100mila euro. Ecco di quale parliamo

Nel momento in cui è uscito in commercio ha destato scalpore, principalmente, per un paio di motivi. Il primo, è evidente, è perché ha un costo non sicuramente alla portata di tutti, visto che parliamo di 25euro che in momenti come questo non sono pochi.

Il secondo è perché il Vinci in Grande, per la prima volta nella storia dei Gratta e Vinci, regala come vincita minima una maggiore al costo dello stesso tagliando, vale a dire 40euro. E sarà anche per questo – ma pure le probabilità di vincita a dire il vero sono belle interessanti – che sta diventando uno dei biglietti più acquistati. Senza dimenticare infine, e non è questo un dato da non tenere in considerazione, il fatto che dia la possibilità di vincere fino a 6milioni di euro. E proprio questo è successo pochi giorni fa a Torino, quando un fortunato scommettitore ha centrato il tagliando giusto. Quello che gli ha permesso di cambiare assolutamente vita e che viene invidiato da tutti. Anche da noi, a dire il vero.

Gratta e Vinci, altro colpo a Treglio Veneto

E questo tagliando così ricercato ha regalato un’altra vincita importante, così come raccontato da Il Gazzettino, a Treviglio Veneto. La bellezza di 100mila euro portati a casa da una donna, un’operaia.

“La cliente aveva acquistato un Gratta e vinci della serie “Vinci in grande” – raccontano dalla ricevitoria numero 3 di Valvason Luciana, collegata all’osteria Trieste in centro al paese – non l’ha grattato subito ed è tornata solo più tardi in negozio per mostrarci incredula l’incredibile vincita”. Insomma, a differenza di quanto successo in altri casi, la signora ha deciso di rendere pubblico quanto era successo, e magari un regalino in questo caso ci scapperà pure. “Siamo il comune più piccolo della città metropolitana di Venezia – ha invece spiegato il sindaco – e questa vincita ci rallegra tutti”. Una festa di paese, insomma, per un colpo importante, da 100mila euro, che la vita non la cambia, ma che aiuta, eccome!