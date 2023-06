Giorgia Rossi, prova costume non ti temo: il pit-stop infiamma il web

Giorgia Rossi, il video circolato sui social ha lasciato a bocca aperta i follower: è già prontissima, il bilanciere non serve.

Sbagliava chi ipotizzava che con Diletta Leotta nei paraggi non ci fosse spazio per lei. Aveva torto marcio, chi credeva che il cuore dei telespettatori di Dazn battesse solo ed unicamente per la conduttrice che tra qualche settimana darà alla luce il suo primo figlio, frutto della relazione con il calciatore Loris Karius.

Giorgia Rossi si è fatta strada lentamente, giorno dopo giorno, costruendosi una schiera di fan che non ha nulla da invidiare a quella della sua collega di origini siciliane. La bellezza l’ha certamente aiutata, ma è innegabile che sia stata la sua competenza, la sua preparazione in materia sportiva, a fare la differenza e a conquistare il pubblico della streaming tv. Non ci stupisce affatto, pertanto, che oggi sia una delle giornaliste sportive più apprezzate d’Italia. E neanche che i telespettatori gioiscano al sol pensiero di vederla a bordo campo prima e durante le partite del campionato di Serie A.

Al successo televisivo ha poi fatto seguito, per ovvie ragioni, quello sui social network. Il profilo della bella Giorgia è cresciuto a dismisura nel tempo e lo dimostra il fatto che oggi vanti la bellezza di mezzo milione di follower. Ognuno dei quali, questo è poco ma sicuro, sarà rimasto estasiato dai fantastici contenuti che la reginetta di Dazn ha postato nelle ultime ore.

Giorgia Rossi in palestra, ma la prova costume è già superata

La Rossi, come la Leotta, è una donna bellissima e dall’impareggiabile eleganza. Il suo charme buca tanto lo schermo quanto lo screen degli smartphone, ragion per cui ogni suo post riscuote sempre un successo incredibile.

In campo veste sempre in maniera impeccabile: è raffinata in ogni circostanza e sa sempre come valorizzare al meglio il suo fascino e la sua femminilità. Era aggraziatissima anche qualche ora fa, pensate un po’, quando si è fatta riprendere nel bel mezzo della sua sessione di allenamento in palestra. Giorgia ama tenersi in forma e il suo fisico lo dimostra, ma ora che la prova costume incombe il workout si è fatto ancor più impegnativo.

La giornalista solleva un bilanciere che ha tutta l’aria di essere pesantissimo, eppure lo fa con una disinvoltura e con una spigliatezza invidiabili. L’attillatissimo completo sportivo ha fatto il resto, fasciando le curve e facendoci scoprire che la Rossi non ha assolutamente niente da temere: è già pronta, anzi prontissima, per la prova costume e per la bella stagione.