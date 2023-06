Gaia Sabbatini in pista come in spiaggia: è anche meglio del bikini

Gaia Sabbatini sfiora la vittoria a Turku ma vince la gara social: con quel completino indosso non c’è gara per nessuno.

Statuaria, magnetica, bellissima, irresistibile. Ce ne sono a bizzeffe di aggettivi potenzialmente in grado di rendere giustizia al fascino straordinario di Gaia Sabbatini, la mezzofondista italiana che ha incantato il pubblico con le sue falcate ed anche, perché no, con le sue innegabili doti estetiche.

I suoi occhi azzurri sono penetranti e lo sa bene chi la segue sui social network, indipendentemente dal motivo per il quale lo fa. Se per essere aggiornato sulle sue imprese sportive o se per godersi i suoi scatti spettacolari non fa alcuna differenza. Non si può assolutamente negare, infatti, che la 24enne di Teramo – ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, quando ci ha regalato una foto sorprendente – sia una delle atlete più belle dell’intero panorama sportivo. Nell’ambito dell’atletica leggera non ha rivali, se non, forse, l’altrettanto bella Alica Schmidt, che corre come lei ma che è di origini tedesche.

Hanno molto in comune, queste due splendide “gazzelle”. Sono entrambe bionde e con un viso bellissimo, ad esempio, ma hanno anche due corpi da paura. Si allenano talmente tanto, d’altra parte, che non potrebbe essere altrimenti. Nel loro arsenale hanno insomma una miriade di colpi potenzialmente letali, molti dei quali i loro fan hanno già avuto l’onore di “assaggiare” seguendole sui social.

Gaia Sabbatini, la gazzella più stilosa di tutti i tempi

La bella Gaia, così come Alica, non si limita a postare sul suo profilo Instagram contenuti relativi alla sua attività sportiva. Sarebbe noioso, se così fosse. Ecco perché lo vivacizza spesso e volentieri con scatti e video che la raffigurano nella dimensione extra-sportiva, alle prese con il tempo libero.

L’abbiamo vista, dunque, nelle vesti più svariate. Al mare, ovviamente in bikini, ma anche in tiro per uscire con i suoi amici. Sono innumerevoli, tuttavia, le foto in cui indossa i suoi proverbiali completi sportivi, talmente succinti da lasciare ben poco spazio all’immaginazione. Come quello, appunto, che ha sfoggiato qualche ora fa, dopo aver sfiorato la vittoria della tappa Gold del Continental Tour di atletica leggera 2023 nei 1500 metri.

A Turku ha dovuto “accontentarsi” del secondo posto, mentre su Instagram il primato è indubbiamente suo. Il completino di colore bordeaux sembra quasi un costume da bagno, motivo per il quale ha lasciato di sasso gli innumerevoli fan della mezzofondista italiana. In pista come in spiaggia, dunque, per la gioia di chi la segue e attende sempre con trepidazione che la Sabbatini condivida una nuova immagine.