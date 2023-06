Calciomercato Juventus, altro che Zaniolo: “Poker di cessioni”

Come l’anno scorso, si continua a parlare di un interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo, ma l’affare appare più complicato che in passato.

Franco Leonetti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del mercato della Juventus, del nodo Chiesa, dell’affare Zaniolo e della permanenza di Massimiliano Allegri.

“La situazione di Chiesa è molto delicata“, ha ammesso l’intervistato. “Il giocatore va in scadenza nel 2025, non è domani, ma è una scadenza abbastanza vicina. Vedremo se le richieste saranno quelle che stanno emergendo. Credo debba restare tranquillo e lavorare per tornare ai suoi livelli, poi la società dovrà fare le sue scelte“.

Sempre su Chiesa, Leonetti ha affermato che l’esterno offensivo non gli sembra più il giocatore di un tempo. “Prima aveva fatto vedere di essere un top, quest’anno non è riuscito a essere quello che era. Ci sono giocatori che dopo aver superato un infortunio al crociato dopo otto mesi sono prontissimi, altri ci mettono di più. Chiesa spaccava le gare, oggi non è quel tipo di giocatore, speriamo torni a esserlo presto”.

Riguardo alle possibilità della Juventus di prendere Zaniolo, il giornalista ha dichiarato di non essere un fan del trequartista: “Ieri non mi ha entusiasmato, ma è già diventato un tormentone estivo. Credo di essere stato uno dei pochissimi l’anno scorso in Italia a dire che per la Juventus non era prioritario. Ne parleremo per tutta l’estate ma al momento mi risulta che Zaniolo sia lontano dalla Juventus: Il Galatasaray vuole almeno 25 milioni e la Juventus in questo momento non vuole spendere quelle cifre”.

Calciomercato: Zaniolo ancora lontano dalla Juventus: “Ma il Galatasaray è interessato a McKannie“

“La Juventus ha fatto scadere i termini per il riscatto di Milik, c’è stata freddezza da parte del Marsiglia. Milik ha parlato dicendo che auspica il riscatto, la settimana prossima ci dovrebbe essere un nuovo incontro e si dovrebbe fare il trasferimento alle cifre pattuite, ovvero 7 milioni più i bonus. Potrebbe essere o un prestito oneroso con obbligo di riscatto o qualche altra formula, ma Milik è molto vicino alla permanenza alla Juventus”, ha spiegato ancora il giornalista.

“Credo che Vlahovic partirà solo dovesse arrivare l’offerta giusta”, ha detto ancora l’intervistato, “non per le frizioni che ci sono state con la società. Le frizioni, al massimo, possono aiutare una scelta. La domanda è quali siano le sue condizioni fisiche, il fattore pubalgia sta diventando pesante e difficilmente risolvibile. La pubalgia di Vlahovic può dare problemi in ottica mercato”.

Oltre a discutere di Zaniolo, la Juventus parlerà con il Galatasaray anche per McKennie: “Il club turco è interessato a McKennie, la Juventus lo valuta 30/35 milioni, vedremo se ci saranno proposte da altre squadre, la Juventus vuole fare cassa. Poi magari con il Galatasaray si parlerà anche di Zaniolo, ma mi risulta sia più l’interesse del Galatasaray per McKennie che della Juventus per Zaniolo”.