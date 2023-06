Mbappé via dal PSG: “Guerra psicologica per andare al Real”

Sembra che Mbappé ora sia pronto a lasciare subito il PSG: il campione potrebbe volersi trasferire al Real Madrid.

L’attaccante francese non è mai stato così vicino dal lasciare Parigi. Secondo la stampa transalpina il classe ’98 vorrebbe andare al Real Madrid: si sarebbe convinto dopo l’addio di Karim Benzema. Al PSG, di conseguenza, potrebbero sentirsi costretti a cederlo subito per non perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Il giornalista Manu Sainz è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare della possibile trattativa fra Real Madrid e Mbappé.

“Alla fine di questa telenovela Kylian Mbappé finirà al Real Madrid“, ha detto l’intervistato, “ma non so se quest’anno o il prossimo. Sta giocando una guerra psicologica. Non è un caso che sia uscito ora con la volontà di non prolungare il contratto. Lo ha comunicato nel momento propizio, con due mesi davanti di mercato. Il PSG ha così la possibilità di vendere. C’è un motivo. Penso che sia intelligente che abbia fatto il comunicato dicendo di voler rimanere. Non vuole essere visto come colpevole qualora dovesse rimanere un altro anno“.

“Ora la pressione è tutta sul PSG“, ha continuato il giornalista “Le parole di Mbappé vanno interpretate come un moto per costringere il PSG a negoziare, cioè ad abbassare il prezzo. A Patigi non possono dire: Vuoi andare? Allora 200 milioni”.

Mbappé piace al Real: “L’alternativa è Osimhen, non Vlahovic“

“La prima opzione al Real per sostituire Benzema è Mbappé“, ha specificato l’intervistato. “È il colpo sognato da Florentino. Harry Kane non lo entusiasma, non lo ha mai amato particolarmente. Anche perché va per i trent’anni. Piace ad Ancelotti, ma Perez andrebbe su un giocatore giovane che può dare al Madrid sette, otto anni di massimo livello. Meglio dunque uno come Osimhen, che ha dimostrato di essere un giocatore importante“.

“Non credo invece che le referenze di Vlahovic a Madrid siano le migliori. Era in lista, ma il rendimento dato alla Juve non sta rispettando le aspettative. Non ha il merito per essere candidato alla maglia del Real Madrid”, ha detto ancora il giornalista. Per l’intervistato, dunque, in Spagna c’è solo l’Atletico interessato al serbo.

Ultimo commento su Luis Enrique che ha rifiutato il Napoli: “Luis Enrique sogna la Premier. Il PSG è un’alternativa di livello. Ma la sua grande ambizione è allenare in Inghilterra. Per quanto sua suo desiderio non ci sono tante alternative. Se il PSG puntasse su Nagelsmann non è escluso che possa riaprirsi la pista Napoli”.