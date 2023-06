Gratta e Vinci, tutti a caccia del nuovo tagliando da 2 milioni

Gratta e Vinci, c’è un nuovo tagliando in circolazione che mette in palio 2 milioni di euro. Ecco quelle che sono le probabilità di vincita e i dettagli

Il mondo dei Gratta e Vinci si arricchisce di un nuovo gioco. Sì, in giro, ma anche online visto che ormai vengono lanciati in contemporanea, si può trovare il nuovo tagliando che l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha deciso di rilasciare. Non è una novità assoluta, ma sicuramente può piacere.

Partiamo dal nome, che molti conoscono come detto: si chiama infatti il New Bonus Tutto per Tutto. Che ha un valore commerciale di 10 euro, e che per quanto riguarda la sua versione online dà la possibilità così come tutti gli altri giochi, di scegliere la propria interfaccia grafica. Mentre in quello che si può comprare ai tabacchini è la solita, quella che si vede ovviamente e non si può cambiare. Molto interessante anche la vincita massima visto che parliamo delle bellezza di 2milioni di euro. E siccome il gioco è nuovo, allora nel corso di questi mesi prima o poi dovrà uscire. E chissà chi sarà il fortunato vincitore.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando e le probabilità di vincita

Ora, come al solito, andiamo a vedere quali sono le probabilità di vincita di questo nuovissimo biglietto di cui tutti andranno a caccia e che ha un valore come detto di 10 euro. Intanto, in questo articolo potete trovare tutti quelli da 10euro in circolazione con tutte quelle sono le caratteristiche e le statistiche.

Tornando al nuovo, come detto, vincita massima di 2milioni e la minima è quella del costo del tagliando stesso. Poi ci sono vincite da 20, 50, 100, 2000, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 mila euro. Oggettivamente, rispetto anche al Vinci in Grande, l’ultimo tagliando che ha fatto la storia di questo gioco, le probabilità di vincita sono minori, visto che si trova un biglietto vincente, che regala una vincita maggiore rispetto al costo stesso, ogni 7,50 tagliandi. Mentre c’è 1 biglietto ogni 8.160.000,00 per riuscire a centrare quella che sarebbe la vincita massima di questo nuovo gioco in circolazione. Ora, noi come al solito il nostro lo abbiamo fatto mostrandovi quelle che sono le percentuali e le statistiche. Ora sta a voi decidere quali biglietto acquistare. E giocate sempre con parsimonia signore e signori. Non andate dietro a quelle che possono essere le perdite. Il rischio è davvero enorme.