Emma Raducanu, meglio di lei solo Alisha Lehmann: la fantasia galoppa

Emma Raducanu fa impazzire i tifosi britannici e non solo: in questa classifica c’è spazio solo per le dee.

Il Flushing Meadows è stato un trampolino di lancio ineguagliabile. La vittoria dello Us Open 2021 le ha permesso non solo di farsi largo tra i giganti del tennis, ma anche di diventare uno dei personaggi più famosi al mondo. E per lei, che prima di allora era semi-sconosciuta, è stato un cambiamento enorme.

Aver alzato al cielo la coppa dello Slam newyorkese le ha sicuramente stravolto la vita. Da quel momento in poi, infatti, per Emma Raducanu si sono spalancate le porte del successo. Gli sponsor hanno iniziato a fare a gara per assicurarsi il suo volto nelle loro campagne e i fan hanno assediato, nel vero senso della parola, tutti i suoi profili social. La tennista britannica è insomma, oggi, un’autentica icona. Non solo a livello sportivo – a quella vittoria, purtroppo, non ne sono seguite delle altre – ma anche nel campo della moda e in diversi altri ambiti.

Quanto influente e apprezzata sia la reginetta del Flushing Meadows lo dimostra il fatto che abbia conquistato il podio in una classifica molto particolare. Una top ten riservata solo ed esclusivamente alle star veramente degne di questo nome e popolata, tanto per fare un esempio, da mostri sacri dello sport come Maria Sharapova e Serena Williams. Siete curiosi di scoprire di che classifica si tratti?

Emma Raducanu è seconda solo ad Alisha Lehmann

La bella Emma Raducanu è seconda, udite udite, nella top 10 delle atlete più sexy del mondo. Una classifica stilata, nei giorni scorsi, da Spin Genie, in base a quante volte è stato cercato sul web il nome delle atlete seguito dalla parola hot.

La bella britannica, ora è ufficiale, è dunque al centro delle fantasie dei suoi sostenitori. Pensate un po’, sono stati in 360mila e passa a cercarla su Google in una veste che fosse un po’ più piccante dei tradizionali completi sportivi, rigorosamente targati Nike, che indossa per giocare e per allenarsi. L’ha battuta solo Alisha Lehmann, calciatrice e stella dell’Aston Villa, che è da sempre una vera e propria icona sexy.

La notizia maggiormente degna di nota, in ogni caso, è che la Raducanu abbia battuto un fenomeno del calibro di Camila Giorgi. La tennista marchigiana è “solo” terza nella top 10 delle atlete più sexy del mondo, motivo per il quale le sue foto hot fanno meno gola di quelle che ritraggono la sua avversaria britannica. Una doppia soddisfazione, dunque, per la reginetta dello Us Open 2021.