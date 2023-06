Camila Giorgi, minigonna fatale per l’uscita a due: fisico da corto circuito

Camila Giorgi rispolvera le vecchie passioni e si concede un’uscita a due prima del secondo round del Wta 250 di Nottingham.

sua presenza è stata incerta fino alla fine. Si temeva che il problema al ginocchio potesse costringerla a desistere proprio ad un passo dall’esordio. E invece no: non solo Camila Giorgi è scesa in campo a gran sorpresa, ma ha addirittura portato a casa la sua prima ed utilissima vittoria sull’erba.

A Nottingham ha dovuto vedersela contro Madison Brengle e non è stata una partita facile. Non per l’avversaria in sé, ma per via della lunga interruzione, dovuta alla pioggia, dopo appena sei game. Le due tenniste hanno dovuto attendere l’indomani, perché le condizioni atmosferiche permettessero loro di tornare sul tappeto verde delle Midlands. La maceratese conduceva il gioco, prima dell’interruzione, con il risultato di 5-1. Il giorno dopo ha concesso qualche palla in più alla sua rivale, ma è comunque riuscita ad aggiudicarsi la vittoria e ad assicurarsi l’accesso al secondo turno del primo Wta 250 della stagione sull’erba.

Ad attenderla, nel secondo atto del torneo, ci sarà la statunitense Elizabeth Mandlik, che ha dovuto affrontare le qualificazioni per conquistare un posto nel main draw di Nottingham. Sulla carta la Giorgi dovrebbe dunque avere vita semplice, ma non si può non considerare l’incognita infortunio che è, ahinoi, sempre in agguato.

Camila Giorgi, passione animalier: look da sogno

Sta di fatto che dopo una vittoria così inaspettata – non perché non credessimo in lei, ma per via, appunto, del problema al ginocchio – il minimo che la bella Camila potesse fare era festeggiare in grande stile.

E lo ha fatto, eccome se lo ha fatto. Con lei a Nottingham c’è quella che sembrerebbe essere la sua migliore amica, ossia la tennista Varvara Lepchenko. La 37enne uzbeka, naturalizzata statunitense, non è in gara al Wta che si sta disputando nelle Midlands, per cui è probabile che abbia accompagnato la Giorgi per avere la possibilità di trascorrere un po’ di tempo insieme. Un tempo di qualità, come sempre accade quando possono ricongiungersi e far baldoria.

Chissà dove e come hanno festeggiato, allora, le due amiche per la pelle. Non lo sappiamo, non ci sono dettagli che ci rivelino come abbiano trascorso la loro serata, a parte la foto di coppia postata su Instagram qualche ora fa. Quella che ci ha permesso, almeno quello, di scoprire cosa la marchigiana indossasse. Per la sua uscita a due ha optato per una minigonna di jeans e ha poi rispolverato una vecchia passione, quella per i top animalier, un trend massicciamente presente nel suo guardaroba. Ed era, manco a dirlo, sexy più che mai.