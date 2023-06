Calciomercato Juventus, decisione presa su Vlahovic: “È da sacrificare”

La Juventus sembra aver deciso di voler sacrificare Dusan Vlahovic. In base all’uscita dell’attaccante verrà poi imbastito il mercato.

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare per del possibile passaggio di Vlahovic al Chelsea.

Laudisa ha annunciato che il Chelsea potrebbe aver incontrato a Londra la dirigenza bianconera per avere informazioni su Vlahovic: la Juve vorrebbe incassare 80 milioni. Per il giornalista, il futuro del centravanti serbo sarà fondamentale per poter capire quale sarà l’approccio al mercato della Juve. Pare che il primo club a muoversi sia stato l’Atletico Madrid, che ha offerto come contropartita Alvaro Morata, ma la risposta biaconera è stata negativa.

“Il direttore sportivo della Juventus è andato a Londra per ascoltare il Chelsea per Vlahovic: c’è attenzione su di lui“, ha svelato Laudisia. “È tra i giovani più in vista d’Europa e la Juve è vigile su tutte le possibilità concrete di cessione. Vlahovic va sacrificato per una questione economica: senza Europa, la Juve non può tenerlo. Oggi è valutato 80 milioni, e questo è l’aspetto principale. L’anno prossimo potrebbe svalutarsi”.

Vlahovic da sacrificare: “Chelsea e Bayern Monaco su Vlahovic“

Per il giornalista, oltre al Chelsea su Vlahovic potrebbd muoversi ancora il Bayern Monaco. “Sì, per Vlahovic bisogna far attenzione al Bayern Monaco, perché gioca le coppe. Il serbo è tra i bomber che piace ai bavaresi. Anche dopo una stagione difficile, il suo valore di mercato non è crollato perché c’è interesse attorno a lui e alle sue potenzialità”.

“Di base è tutto ancora all’inizio per Vlahovic, però ricordiamo che il Bayern Monaco ha preso dalla Juventus De Ligt e quindi i rapporti tra i due club potrebbero essere un fattore”, ha continuato l’intervistato.

Gli altri affari in uscita sembrano invece tutti in stallo. “Purtroppo per la Juve, il Tottenham ha fallito la Champions League e quindi non è scattato il riscatto obbligatorio per Kulusevski. Il Tottenham vuole uno sconto ora. Senza sconto, non lo prenderà”.

I contatti con il Chelsea, a caccia di un nuovo numero 9 da regalare a Pochettino, sono nati proprio perché Giovanni Manna è volato a Londra anche per affrontare con il Tottenham il tema Dejan Kulusevski.

Infine, il giornalista ha parlato anche dei rinnovi ancora in bilico. “Se Rabiot si convincesse a firmare, la Juventus lo terrebbe volentieri. È facile che anche lui si guardi attorno ed ora il pallino lo ha lui tra le mani”.