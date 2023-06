Viky Varga porta scompiglio a Portofino: lady Pellè statuaria in bikini

Viky Varga, la dea in bikini lascia senza fiato i bagnanti di Portofino: il video di lady Pellè manda in tilt il contatore dei like.

600mila follower, oltre 2mila contenuti postati su Instagram e una popolarità che aumenta esponenzialmente di giorno in giorno. Merito del suo lavoro di modella e del suo status di wag del calcio, sicuramente, ma anche dell’abilità con cui sfrutta, ormai da tempo, le innumerevoli doti che Madre Natura le ha dato in dono.

Viky Varga, moglie di Graziano Pellè, è una donna dalla bellezza disarmante. E ne sanno qualcosa i turisti e i nativi del luogo che hanno affollato le spiagge di Portofino nel primo vero weekend estivo di questa stagione appena iniziata. Hanno avuto la fortuna di assistere ad un vero e proprio spettacolo improvvisato e di vedere dal vivo la modella ungherese che ha conosciuto l’affascinante calciatore 10 anni fa, in Olanda.

Non ci stupisce affatto che il colpo di fulmine sia scoccato in men che non si dica. Il suo sorriso dolcissimo avrà stregato Graziano seduta stante e viceversa, motivo per il quale da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati un anno fa ad Ostuni, svariati mesi dopo la romanticissima proposta di matrimonio arrivata in una cornice da sogno: a Dubai, sulla pista di atterraggio degli elicotteri di un hotel di lusso, tra fiori e candele.

Viky Varga incanta Portofino: una sirena in bikini

Una vera e propria favola, la loro, che si snoda tra vacanze da sogno in posti paradisiaci e soddisfazioni professionali. Perché anche Viky, come Graziano, è riuscita a realizzare il suo sogno e a sfondare nell’ambito che più le interessava: quello della moda.

Si trovava a Portofino proprio per questo, per realizzare lo spot di una linea di costumi da bagno. E dire che abbia incantato tutta la costa, sfoggiando i capi cult di questa stratosferica collezione, sarebbe un vero e proprio eufemismo. C’è un reel, in particolare, dal quale si evince chiaramente come e quanto lady Pellè possa avere incendiato la spiaggia che ha ospitato il servizio fotografico.

La Varga indossa un bikini di colore rosa microscopico e a prova di fantasia. Un modello perfetto dal punto di vista dell’armocromia – si intona perfettamente con i suoi capelli biondi e con la sua pelle deliziosamente abbronzata – e capace di valorizzare al meglio lo splendido corpo della donna che ha fatto breccia, 10 anni fa, nel cuore di Pellè. Con quello indosso Viky era statuaria ed irresistibile e non possiamo fare a meno di chiederci come abbiano reagito i bagnanti che si sono imbattuti in un tale spettacolo.